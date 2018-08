Prins Harry bedankte Meghans make-upartiest uitgebreid na huwelijk TK

09 augustus 2018

14u37

De man die de make-up van Meghan Markle deed voor haar huwelijk is door prins Harry veelvuldig bedankt. Daniel Martin had de taak om de voormalige Suits-actrice op te maken voor de grote dag en hoorde achteraf dat de prins erg in zijn nopjes was met zijn make-upkunsten.

"Ik wist precies waar ze van houdt en waar niet van", aldus Martin, die Meghan al langer kende, in het blad InStyle. "Na de ceremonie bleef Harry mij bedanken. Hij was blij omdat ik haar had opgemaakt zoals ze echt is."

Martin koos bewust voor een naturel-look. "Als Meghan meer make-up had gedragen, was de aandacht naar haar gezicht gegaan in plaats van naar haar fantastische jurk."

Meghan en Harry trouwden op 19 mei in Windsor.