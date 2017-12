Prins Harry aan Obama: "Khloe of Kim Kardashian?" DBJ

15u41 0 AFP Barack Obama en Prins Harrygen Royalty Je moet het hem nageven, Prins Harry is een durvertje. Toen hij op de Britse radio een gesprek had met voormalig president Barack Obama, ging het over beleid en Donald Trump, maar de 33-jarige prins kon het niet laten om ook enkele ongewone vragen te stellen.

Hij onderwierp de ex-president aan een snelle vragenronde met vijf vragen waarin hij moest kiezen tussen twee antwoorden. Een van die vragen was welke van de twee zusjes Kardashian hij verkoos, Khloe of Kim. Stijlvol als Obama is, vroeg hij "of hij deze vraag kon uitstellen".

Op die vier andere snelle vragen, had de ex-president een duidelijker antwoord. Tussen actiefilms over het Witte Huis 'White House Down' en 'Olympus Has Fallen', koos hij 'White House Down'. Hij verkoos ook 'Titanic' boven 'The Bodyguard', maar tussen acteur Dwayne 'The Rock' Johnson en comedian Chris Rock kon hij dan weer niet kiezen. "Ik hou van hen beiden", zei Obama daarover. Ook van de jongerendans 'Electric Slide' was de voormalig president op de hoogte, hij verkoos die boven een andere dans, de slide 'n slide.

Obama liet zich eerder al uit over de Kardashians. Hij zei toen dat Kim en Kanye door jongeren niet moeten aanzien worden het voorbeelden van het ultieme succes. Toch lijken de twee families elkaar beter te kennen dan enkel van televisie. Zo zei Kim dat ze ooit een karaoke deed met de 56-jarige ex-leider.