Prins George straks te zien in televisieserie TDS

14u57

Bron: Express 0 REUTERS Royalty Prins George, het eerste kindje van prins William en zijn vrouw Kate Middleton, is binnenkort te zien op de Britse televisie. De kleine prins zal op wachting maken in de televisieserie 'Brandweerman Sam', waar George een grote fan van is.

In 'Brandweerman Sam' volgen we de avonturen van Sam, die in de fictieve stad Pontypandy woont. In de koninklijke aflevering zien we de prins het stadje van de tekenfilmfiguur bezoeken. Hij helpt Brandweerman Sam met het redden van een inwoner in nood, die van een klif dreigt te vallen.

Grote fan

Dat er een 'royale' aflevering op de buis komt, is volgens de Britse media geen toeval. George’ vader William verklapte in april namelijk dat de serie populair is bij de kids in Kensington Palace. En dus kwamen de makers op een idee. 'Brandweerman Sam' is vandaag precies 30 jaar op televisie: een mijlpaal die ze niet zomaar onopgemerkt wouden laten voorbijgaan. Inmiddels is de serie in 155 verschillende landen te zien.