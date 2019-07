Prins George krijgt tennisles van Roger Federer SD

05 juli 2019

06u59

Bron: Hello! 0 Royalty Naar verluidt schuilt er in de vijf jaar oude prins George een echt tenniswonder. Als we Roger Federer (37) mogen geloven, dan toch. De Zwitser gaf de Britse prins onlangs enkele privélessen en was onder de indruk van zijn techniek.

Mama Kate Middleton vertelde al dat Roger Federer de favoriete tennisspeler van de kleine George is. Het is dan ook geen verrassing dat Federer donderdag, na zijn match op Wimbledon, een bezoekje bracht aan het huis van Kate’s ouders om George te ontmoeten en hem enkele privélessen te geven. Later vertelde hij aan journalisten van het Britse magazine Hello! dat de ‘schattige jongen’ een goede techniek heeft. “Ik zou het fijn vinden om te zien dat hij blijft tennissen, of blijft sporten ... Zijn moeder is ook altijd fan van tennis geweest. Ik hoop dat hij binnen een paar jaar nog steeds hetzelfde zegt”, klonk het.

En over het feit dat hij de favoriete tennisspeler van de prins is, bleef Federer erg bescheiden. “Op die leeftijd draait het allemaal om de bal raken, en dan is het al goed. Hetzelfde met mijn zonen. Ik denk dat ik het kleine voordeel heb dat ik effectief wat tijd met hem heb doorgebracht. Ik ben de enige speler die hij ooit heeft ontmoet. En ik denk dat je dan wel een kleine voorsprong hebt wat betreft de favoriete speler.”