Prins George (5) mocht voor het eerst mee op jacht MVO

27 augustus 2018

10u24 0 Royalty De Britse prins George heeft een gedenkwaardig weekend achter de rug. Het vijfjarige zoontje van prins William en Catherine werd voor het eerst meegenomen op jacht.

Het gezin bracht het weekend door op kasteel Balmoral in Schotland, waar ze een bezoek brachten aan koningin Elizabeth. Ze waren niet de enige bezoekers. Ook prins Charles, prinses Anne en prins Edward en zijn vrouw Sophie waren erbij.

Naar verluidt reed Elizabeth prins George persoonlijk naar het jachtterrein, waar hij vanop een afstandje mocht kijken hoe zijn vader en grootvader gevogelte neerschoten. Vervolgens mocht George samen met mama Catherine Middleton genieten van een picknick. Dat George nog maar 5 is en al mee mag op jacht, is normaal in de Britse koninklijke familie. Het is wel opvallend, gezien het gezin van prins William eerder dit jaar nog in opspraak kwam omdat George een speelgoedgeweer mocht gebruiken.

Elizabeth brengt elk jaar de zomermaanden door op Balmoral. Haar kinderen en kleinkinderen komen doorgaans om beurten logeren. Zondag gingen de gasten ook mee met de koningin naar de kerk. Prins William en Catherine vergezelden Elizabeth in de auto op weg naar de dienst.