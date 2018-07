Prins George (4) krijgt vanaf september Latijn Showredactie AD

Bron: AD 0 Royalty Voor prins George kan de zomervakantie beginnen. De 4-jarige zoon van prins William en Catherine heeft zijn eerste schooljaar erop zitten. In september neemt hij weer plaats in de schoolbanken voor het tweede schooljaar.

Prins George, die op 22 juli zijn vijfde verjaardag viert, gaat naar de Thomas's Battersea School. Deze school ligt vlakbij Kensington Palace waar het gezin vorige zomer definitief zijn intrek nam. De school staat goed aangeschreven en biedt bijzondere lessen. Zo kreeg George al Franse les en begint hij na de zomer aan Latijn.

Het is niet bekend waar William en Catherine met de kinderen George, Charlotte en pasgeboren Louis de vakantie doorbrengen. Eerst staat maandag de doop van prins Louis op het programma in St James's Palace in London, in het bijzijn van koningin Elizabeth, prins Charles en Camilla, prins Harry en Meghan.