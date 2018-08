Prins Gabriël is jarig vandaag en bedankt iedereen voor de felicitaties TDS

20 augustus 2018

21u54

Bron: ANP 1 Royalty Prins Gabriël is vandaag, maandag, vijftien jaar geworden en dat is niet onopgemerkt gebleven. Het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde ontving vele felicitaties.

Via Instagram sprak Gabriël zijn dank uit. "Bedankt voor uw verjaardagswensen!", liet de prins in vier talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels, optekenen op Instagram. Bij het bedankbericht werd een nieuwe foto van de vijftienjarige prins in pak geplaatst.

Gabriël kwam op 20 augustus 2003 ter wereld in Anderlecht. Hij is - na zijn bijna twee jaar oudere zus Elisabeth - tweede in lijn van de troonopvolging. Gabriël volgt Nederlandstalig onderwijs in Brussel, hij spreekt ook Frans en Engels. De prins speelt piano en houdt van sporten. Hij speelt hockey, maar houdt ook van voetbal, fietsen, tennis, zwemmen, skiën en zeilen.

Bedankt voor uw verjaardagswensen! Merci pour vos vœux d'anniversaire! Danke für Ihre Geburtstagswünsche! Thank you for your birthday wishes! Een foto die is geplaatst door null (@belgianroyalpalace) op 20 aug 2018 om 10:17 CEST