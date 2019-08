Prins Gabriël gaat voortaan naar Engelstalige privéschool: 39.515 euro leergeld per jaar TDS

29 augustus 2019

11u07

Bron: Nieuwsblad 0 Royalty Hoewel de meeste schoolgangers pas volgende week hun boekentas moeten maken, is prins Gabriël vandaag al aan het nieuwe schooljaar begonnen. Ongetwijfeld een bijzondere dag, gezien de prins niet langer naar het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege gaat. Voortaan zit Gabriël op de schoolbanken van een Engelstalige privéschool in Brussel die koning Filip en Mathilde zo’n 39.515 euro per jaar aan leergeld kost. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De prins start vandaag in het vijfde middelbaar. Hij werd ingeschreven aan de International School of Brussels (ISB) in Watermaal-Bosvoorde, waar alle lessen in het Engels worden gegeven. Aan de school volgen zo’n 1.550 studenten van 70 nationaliteiten een opleiding, vooral kinderen van expats uit Europa, Amerika en Azië. De school ligt op een halfuurtje rijden van het kasteel van Laken, en heeft alles in huis om de studenten de best mogelijke (studeer)omgeving aan te bieden.

Zo komt de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde terecht op een campus van 16 hectare groot in het ­ Zoniënwoud. Er zijn uiteraard heel wat klaslokalen, maar ook een theaterzaal, twee sporthallen en verschillende velden voor sporten als voetbal, American football en rugby zijn aanwezig op het groene domein.

Prijskaartje

Aan studeren aan de International School of Brussels hangt wel een stevig prijskaartje. Filip en Mathilde moesten al 2.000 euro betalen bij de inschrijving van hun zoon, en daar komt nog eens 39.515 euro per schooljaar bij aan leergelden. Als Gabriël bijles moet krijgen, kan er bovendien nog 20.000 euro per jaar op de factuur bijkomen.

De website van de school laat hoe dan ook uitschijnen dat de ISB de duurste internationale school van Brussel is. Als privéschool krijgt de instelling geen subsidies van de overheid. De school heeft wel een reputatie: vooral elitaire jongeren zouden er les volgen en er zou een wereldvreemde mentaliteit heersen. Maar dat spreekt de directie tegen, gezien hun leerlingen onder meer vrijwilligerswerk moeten afwerken.

(lees verder onder de foto)

Voorbereiden

Maar waarom gaat Gabriël nu eigenlijk naar een andere school? Naar verluidt hopen koning Filip en Mathilde hun zoon voor te bereiden op het internationaal baccalaureaat, een pre-universitaire opleiding die twee jaar duurt. De International School of Brussels is een van de zeldzame plaatsen in België waar dat mogelijk is voor de prins. Zijn overplaatsing doet alvast vermoeden dat Gabriël na zijn middelbare studie gaat studeren in het buitenland.

Gabriël ging tot nu toe naar het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Hij werkte er het basis­onderwijs af en ook zijn eerste vier jaar van het middelbaar. Prinses Eléonore (11) is nu de enige van de vier kinderen van ons vorstenpaar die nog gratis openbaar onderwijs volgt. Kroonprinses Elisabeth volgt intussen les aan het UWC Atlantic College in St Donats in Wales, terwijl prins Emmanuel naar de Eureka-school in Leuven gaat, een school voor kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen.