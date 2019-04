Prins Edward en zijn echtgenote Sophie vieren 20 jaar huwelijk: “Ooit mislukkelingen, nu de lievelingen van koningin Elizabeth” TB

05 april 2019

06u00

Bron: Primo 0 Royalty Op 19 juni van dit jaar zijn de graaf en de gravin van Wessex, Edward en Sophie, twintig jaar getrouwd. Dat zal bescheiden gevierd worden. Edward en Sophie wonen met hun kinderen op het domein van Bagshot Park, ten zuiden van Windsor. Toch spelen ze een belangrijke rol in de Britse monarchie. Het koppel heeft schandalen, zakelijke en familiale problemen gekend. Ooit werden ze bestempeld als mislukkelingen, maar nu zijn het ‘de favorietjes’ van de Queen. Dat schrijft het Vlaamse weekblad Primo.

Prins Edward en Sophie Rhys-Jones, die allebei 54 jaar zijn, leven behoorlijk onder de radar. Toch werken ze heel hard in opdracht van de koningin. Ze hebben vorig jaar samen meer dan 700 verschijningen in naam van de monarchie gemaakt, waarvan 273 in het buitenland. Het zijn de favoriete gezanten van Queen Elizabeth, maar het zag er ooit anders uit. Hun pad is niet over rozen gegaan.

Nooit voldoende

Edward heeft nooit kunnen voldoen aan de strenge eisen die aan hem werden gesteld als lid van de koninklijke familie. Van een jonge prins wordt enige dapperheid verwacht, maar Edward was een bang kind. Op zijn allereerste schooldag kreeg het kindermeisje Mabel Anderson hem het paleis niet uit. Edward klampte zich angstig aan zijn bed vast, vertelde ze ooit in een interview. Zijn moeder moest komen helpen.

Na de lagere school werd het alleen maar erger. Toen moest de verlegen en gevoelige Edward naar de strenge jongenskostschool Gordonstoun. “Ik ben het er niet mee eens dat je schooltijd de mooiste tijd van je leven is”, zei hij jaren later in een tv-interview. In een poging toch te voldoen aan de verwachtingen van zijn vader en het volk, meldde hij zich aan voor de loodzware mariniersopleiding. Het werd een mislukking. Edward voelde zich niet thuis tussen de ijzervreters. Om zich staande te houden, gedroeg hij zich arrogant. Dit zette zoveel kwaad bloed bij zijn ‘kameraden’ dat ze hem op een dag van boven tot onder met modder insmeerden. Dat was voor Edward de laatste druppel; hij verliet in 1987 het korps, tot grote woede van zijn vader. De tabloids noemden hem een mietje. Vanaf dat moment begonnen de geruchten dat de prins homo zou zijn.

Edward maakte het dat jaar alleen maar erger voor zichzelf. Hij organiseerde voor de Britse televisie een soort koninklijk Spel Zonder Grenzen en haalde zus Anne, broer Andrew en schoonzus Sarah over mee te doen aan wilde achtervolgingen, sponsgooien en ander vermaak. ‘It’s a Royal Knockout’, heette het programma, en dat was het ook voor Edward. Hij plaatste zichzelf compleet buiten de koninklijke familie door zich stierlijk belachelijk te maken. Edward noemde het later “de ergste dag van mijn leven”.

Ook zijn studietijd in Cambridge werd geen succes. Hij presteerde slecht en zijn medestudenten waren ervan overtuigd dat hij alleen omwille van zijn status was toegelaten. In die jaren moet hij het besluit hebben genomen het roer radicaal om te gooien. Als hij toch niet kon voldoen aan het beeld dat mensen van een prins hebben, dan moest hij maar gaan doen wat hij leuk vond. En dat was werken in het theater. Hij kreeg een baantje bij het bedrijf van musicalmagnaat Andrew Lloyd Webber en zette zijn zinnen op een loopbaan als televisieproducent. Zijn eerste productiebedrijf ging over de kop met een schuld van 600.000 pond. Ook met zijn tweede productiebedrijfje, Ardent Productions, maakte hij geen winst. De documentaires die hij maakt, gingen uitsluitend over zijn eigen familie. Het geld werd hem immers toegestoken door mama.

Enthousiaste schoonouders

Geen atleet, geen soldaat, geen intellectuele hoogvlieger en geen serieuze theaterman. “Wat is Edward dan eigenlijk wel?”, vroegen royalty watchers zich jarenlang af. Hij moest maar snel trouwen, was hun advies. Dat zou hem tenminste een identiteit verschaffen, want zelf had hij er duidelijk geen. En inderdaad, zijn imago veranderde toen hij in 1994 Sophie Rhys-Jones, de dochter van een handelaar in autobanden, leerde kennen.

Sophie was blond en knap, maar behoorde tot de middenklasse. Toch was de koningin er meteen van overtuigd dat ze dé ideale vrouw was voor haar jongste zoon. Na een onopvallende studietijd ging Sophie de PR doen voor het Londense station Capital Radio. Na wat omzwervingen in het buitenland en enkele mislukte carrièrewendingen, was Edward haar kans om het te maken. Ze ging naar huis met zijn telefoonnummer en niet veel later begonnen ze een relatie. Het duurde echter nog vijf jaar eer ze trouwden. Sophie wou eerst haar carrière uitbouwen, zelfstandig zijn, en ongestoord kunnen doen waar ze zin in had. En daar slaagde ze wonderwel in. Met goedkeuring van de koningin. Zij zag Sophie als de nieuwe Diana, de vrouw van haar oudste zoon Charles, die in 1997 overleed. Toch was het geen geheim dat de Queen Sophie veel liever had dan Diana. Nog altijd is Sophie de favoriete schoondochter en toeverlaat van de koningin. En ook Philip, de echtgenoot van de vorstin, heeft een boon voor Sophie. “Ze is de enige die hem aan het lachen kan brengen”, zegt een medewerker aan het hof. “En humor, dat vindt Philip het allerbelangrijkst. Sophie ligt dan bij hem ook in de bovenste schuif.”

De vorstin is bovendien dol op haar kleinkinderen Louise (15) en James (11), die op verzoek van hun ouders geen prinsentitels dragen. Haar band met Sophie werd nog hechter bij de traumatische vroeggeboorte van Louise, toen zowel moeder als dochter wegens een gescheurde placenta erg veel bloed verloren en het leven van Edwards vrouw aan een zijden draadje hing. Sophie kende daarvoor al een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, en James werd pas na enkele ivf-behandelingen verwekt. Daarna waren er de zorgen om Louise. Het meisje werd geboren met esotropie, een oogaandoening waardoor ze scheel keek. De koningin bood aan om haar kleindochter op haar kosten naar Amerika te sturen voor de best mogelijke behandeling.

Voorrechten

Sophie heeft voorrechten die anderen niet hebben. Elke zondag trekt ze, samen met haar kinderen, naar Windsor Castle om er de vorstin gezelschap te houden en samen thee te drinken. En behalve Sophie mag er geen enkel ander familielid op kerstdag naast Elizabeth in de staatslimousine meerijden. Tijdens ceremonies neemt ze ook vaak naast de vorstin in haar gouden koets plaats. “Sophie gaat ook vaak op vrijdagavond logeren op Windsor Castle, met of zonder Edward, en zij en de Queen hebben lange en betekenisvolle gesprekken”, zegt een intimus. “Het is weinig bekend dat de koningin gepassioneerd is door militaire geschiedenis, wat ze met Sophie deelt. De twee wisselen boeken over het onderwerp uit.”

De prinses gaat ook vaak paardrijden met haar schoonmoeder. Het is ook de Queen die Sophie heeft gevraagd om zich op te werpen als mentor voor Kate, de echtgenote van William. Een rol die Sophie heeft aanvaard en waardoor ze zelf steeds eleganter en modieuzer voor de dag komt. Sophie steelt steeds vaker de show. Het is ook zij, de gravin van Wessex, en níét Kate, die werd gevraagd als eerste beschermvrouw voor de modeschool London College of Fashion. Maar desondanks beseft Sophie “dat ze niet herkend zou worden als ze door een Britse winkelstraat loopt”. En dat wil ze zo houden. Sophie zet Louise en James ‘s ochtends op school af, rijdt zelf naar haar koninklijke activiteiten, en zorgt voor haar eigen kapsel, opmaak en garderobe - in tegenstelling tot Kate, die wel een vaste stylist in dienst heeft.

Na Kate kwam Meghan, maar ook zij kan niet aan de positie van Sophie tippen. “Sophie is in de wolken met haar situatie. Ze is zelfverzekerder en meer in balans met zichzelf dan ooit tevoren”, zegt een andere medewerker. “En nu de kinderen wat ouder zijn, wil Sophie een nog prominentere rol gaan spelen.” Ingrid Seward, de biograaf van Edward, zegt dat Sophie een geweldige vrouw is en het beste in Edward naar boven brengt. “Hij is zeer verlegen en stil, maar zij is een sterke vrouw en dat doet ‘m deugd. Dat vindt ook zijn moeder, de koningin. De grootste eer die ze Edward en Sophie kan bewijzen, is dat ze nu al beslist heeft dat haar jongste zoon, bij het overlijden van haar man Philip, diens zwaarbeladen titel van hertog van Edinburgh zal erven.” Of hoe de verschoppeling toch kan uitgroeien tot het lievelingetje.