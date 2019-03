Prins Charles zegt nu zélf wat hij denkt van Meghan Markle en Kate Middleton TDS

14 maart 2019

13u43

Bron: Telegraph 0 Royalty De Britse kroonprins Charles is een echte familieman. Hij bracht Meghan Markle naar het altaar tijdens haar droomhuwelijk, gezien haar vader om gezondheidsredenen niet bij het huwelijk met prins Harry aanwezig kon zijn. Sinds die bruiloft wordt er veel gespeculeerd over Meghan: van haar vermeende divagedrag tot de paleizenoorlog tussen de royals onderling. Tegenover de Britse krant The Telegraph zet Charles nu de puntjes op de i.

Het was een veelbesproken moment, toen kroonprins Charles de toekomstige van zijn zoon Harry naar het altaar begeleidde. Uit een officiële verklaring van Kensington Palace bleek dat de voormalige ‘Suits’-actrice haar toekomstige schoonvader Charles zelf had gevraagd om haar te begeleiden tijdens de plechtigheid in de St. George’s Chapel. “De prins van Wales is blij om mevrouw Markle op deze manier welkom te heten in de koninklijke familie”, liet het paleis weten. En die woorden heeft de Britse kroonprins nu nog eens herhaald.

“Ik zou eender wat doen om Meghan te geven wat ze nodig heeft. Ik ben er om haar te steunen. Het is een prachtige opportuniteit om op te staan en steun te bieden. Als vader van William en Harry zal ik dus uiteraard ook altijd klaarstaan voor Kate en Meghan.” Ook meent Charles dat iedereen het goed kan vinden met elkaar, hoewel de Britse media vaak anders beweren. “Ik en Kate hebben het altijd erg goed kunnen vinden. Ze is de moeder van mijn kleinkinderen en ik ben dol op hen.”

Goede raad

Charles is zo begaan met Kate, dat hij in 2007 zelfs het advies gaf aan William om met haar te breken om haar te sparen, als hij niet van plan geweest om verder te gaan met haar. “William kwam naar me toe en zei: ‘kijk, ik ben 25, en dat is te jong om te trouwen. Ik wil mij nu nog niet verbinden aan iemand’. Ik antwoordde: ‘het zou oneerlijk zijn naar haar toe. Je kan haar niet aan het lijntje houden. Dan maak je er nog beter een einde aan”. Charles geeft nog mee dat hij destijds dezelfde raad gekregen heeft van zijn vader, prins Philip, toen hij met prinses Diana begon aan te pappen.