Prins Charles zal Harry en Meghan financieel blijven steunen na de Megxit: "Twee miljoen pond per jaar"

01 april 2020

19u00

Bron: Daily Mail 0 Royalty Prins Charles (71) zal financieel blijven bijdragen aan de levensstijl van zijn zoon, Harry (35) en diens vrouw, Meghan Markle (38). Ook nu ze uit de monarchie zijn gestapt.

De prins - die zopas trouwens genezen is van het coronavirus - zou volgens een bron binnen het paleis elk jaar 2 miljoen Britse pond (zo'n 2,27 miljoen euro) investeren in de beveiliging van het koppel. Daarover bestaat veel controverse. Want nu Harry en Meghan uit eigen beweging geen senior royals meer zijn, heeft niemand zin om die rekening te betalen. De Britten niet, maar ook de Canadezen niet. En al zeker niet de Amerikanen, zo liet Donald Trump deze week weten via Twitter.

4 miljoen pond

Toen Trump hoorde dat het paar vanuit Canada naar de VS verhuisd was, stelde hij zijn landgenoten meteen gerust: “Ik ben een groot voorstander van de Queen, maar ik ga niet betalen voor de beveiliging van Harry en Meghan. Dat moeten ze zelf maar doen.”

Die beveiliging kost in totaal 4 miljoen pond (zo’n 4,54 miljoen euro) per jaar. Harry en Meghan laten weten dat ze die kosten inderdaad uit een ‘privéfonds’ zullen betalen, na veel bekvechten over Brits belastinggeld. Charles springt nu bij voor de helft van die kosten, zo meent de insider.

Amerikaanse beveiliging

Charles verdient zelf zo’n 21 miljoen pond (zo'n 23,84 miljoen euro) per jaar aan inkomsten via het landgoed dat hij beheert. Vele Britten houden niet van het idee dat Charles de kosten van zijn zoon opvangt, gezien het onrechtstreeks opnieuw gaat over geld dat de prins krijgt van de staat. Bovendien maakte de Britse pers deze week bekend dat Harry en Meghan ook in LA, waar ze momenteel wonen, beveiligd worden door agenten van de Metropolitan Police Service, ofwel Scotland Yard. Die manschappen worden wel degelijk betaald door de Britse bevolking.

