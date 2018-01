Prins Charles worstelde met reputatie na dood prinses Diana KDL

Prins Charles heeft na de dood van Prinses Diana in 1997 "geworsteld om zijn beschadigde reputatie te rehabiliteren." Dat zal te lezen zijn in een boek over de prins die eind dit jaar zijn zeventigste verjaardag viert. ' Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles', zoals het boek heet, ligt in maart in de Britse boekhandels.

In het boek, geschreven door Tom Bower, staan interviews met 120 mensen die voor Charles hebben gewerkt of in de nabijheid van Charles op Clarence House hebben verkeerd. Bower belooft in het boek een verklaring te geven waarom Charles, ondanks al zijn inspanningen en goede bedoelingen, nog steeds erg impopulair is bij het Britse volk. Bower beweert dat Charles "grote zorgen heeft over de toekomst van het Britse koninkrijk. Ook vraagt hij zich af hoe het verder moet met de monarchie en het Britse gemenebest", schrijft Royal Central.

Er verschenen al eerder boeken over Charles. Zo was er de ongeautoriseerde biografie over hem die in 2015 uitkwam. In dat boek was te lezen hoe de prins zich voorbereidt op zijn toekomstige koningschap. Daarnaast ging het over de niet altijd erg soepel werkende staf van de prins, die wordt omschreven als een "eeuwige twijfelaar".