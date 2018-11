Prins Charles wordt 70 - deel 1: een gevoelige ziel op zoek naar liefde in een kille wereld Mario Danneels

11 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Je zult de opvolger van koningin Elizabeth II (92) maar zijn: op 14 november wordt prins Charles 70 jaar, maar hij wacht nog steeds om zijn levensbestemming te vervullen. In die zeven decennia is de prins van Wales uitgegroeid tot een van de meest besproken en controversiële royals ooit.

Hij is de pensioengerechtigde leeftijd voorbij, maar prins Charles blijft wachten om de roemruchte Britse troon te bestijgen, de taak waarvoor hij in de wieg is gelegd. Intimi mogen bezweren dat Charles een onbegrepen, bevlogen man met een missie is, het grote publiek ziet vooral een zwakke, verwende en wereldvreemde boeman die de naïeve Diana Spencer een intriest noodlot injoeg. Wie de prins wil begrijpen, moet terug naar vóór zijn eerste huwelijk, toen hij zijn weg moest zoeken te midden een reeks gigantische figuren: zijn afstandelijke moeder en autoritaire vader, zijn liefhebbende grootmoeder en de berekende grootoom en mentor Lord Mountbatten.

Tentoon in de balzaal

“Net een hoofdje van plasticine. Klein arm schaap, tweeëneenhalf uur na de geboorte en hij werd al door vreemden bekeken”, oordeelt de privésecretaris van koningin Elizabeth, de vrouw van koning George VI, op 14 november 1948. Hun oudste dochter prinses Elizabeth is net bevallen van haar zoon Charles, en de baby ligt in de balzaal van Buckingham Palace al tentoon voor de hovelingen. Het zijn zij die het jonge prinsje de komende jaren zullen omringen: Charles’ knappe, energieke vader prins Philip is als marineofficier op Malta gelegerd, en Elizabeth wil zoveel mogelijk tijd bij haar man doorbrengen voor ze de troon moet bestijgen – zonder Charles, en later zijn zusje prinses Anne. Aan dat ‘normale’ leven komt al in februari 1952 een vroeg en abrupt einde als koning George overlijdt, en Elizabeth op haar 25ste geroepen wordt om te regeren. Georges broer koning Edward VIII was in 1936, als enige Britse monarch ooit, afgetreden om zijn huwelijk met de tweemaal gescheiden Wallis Simpson door te drijven. Het immense schandaal had de monarchie bijna ten val gebracht en de Windsors diep getraumatiseerd.

Meedogenloze bullebak

Omdat koningin Elizabeth II en prins Philip na haar plotse aantreden erg uithuizig zijn, overlaadt Charles’ grootmoeder Elizabeth, als weduwe nu bekend als de Queen-Mother, hem met aandacht en nestwarmte – ze is het enige familielid dat hem als kind ooit knuffelt. Maar net bij haar zindert de troonsafstand van Edward VIII erg bitter na. “Charles’ kindertijd werd er volledig door overschaduwd", weet Penny Junor, een prominente biograaf van de Windsors. “Charles had een heel hechte band met de Queen-Mother en haar leven was er volledig door op z’n kop gezet. De toekomst die ze voor ogen had was door de abdicatie van haar schoonbroer helemaal ontspoord. En dus drilde ze het er op zeer vroege leeftijd diep in bij Charles: de plicht aan de kroon en het land kwamen voor al het andere. Voor álles.”

Veel contact met zijn ouders heeft het prinsje niet. Als Elizabeth in 1954 terug in Engeland arriveert na een wereldreis van zes maanden, begroet ze de wachtende Charles en Anne met een koele handdruk.

