Prins Charles wil zijn familie graag weer knuffelen

05 juni 2020

12u37

Bron: AD 0 Royalty Prins Charles (71) brengt de coronacrisis ver van zijn familie in lockdown door in Schotland, maar mist toch wel het gevoel van samenzijn. “Soms wil je mensen gewoon een knuffel geven”, zegt hij donderdag tegen Sky News.

Charles heeft wel veel videogesprekken gevoerd met zijn familie, maar zegt dat het toch anders voelt dan hen persoonlijk ontmoeten. Zo heeft hij zijn vader Philip, die komende week 99 jaar hoopt te worden, al een tijdje niet kunnen zien.

Het is verschrikkelijk jammer. Maar gelukkig kan je ze af en toe via de telefoon spreken”, weet Charles. “Maar het is toch niet hetzelfde. Soms wil je mensen gewoon een knuffel geven.”



Charles is de vader van William en Harry en grootvader van George (6), Charlotte (5), Louis (2) en Archie (1). Charles’ moeder, koningin Elizabeth (94), zit sinds maart in quarantaine op Windsor Castle. Ze werkt vanuit haar paleis en maakt zo nu en dan een ritje op haar pony Fern in de tuin.

