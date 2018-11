Prins Charles werd 70 - deel 2: een lange, tragische strijd voor waar geluk Mario Danneels

18 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Royalty Woensdag mocht de Britse prins Charles 70 kaarsjes uitblazen. Charles kan terugblikken op zeventig turbulente jaren. Zijn huwelijk met en de tragedie van prinses Diana maakten van hem een haatfiguur. Vandaag is hij gelukkiger dan ooit, maar het spook van Diana blijft hem parten spelen.

In deel 1 van het vervolgverhaal kon je al alles lezen over de eerste levensjaren van prins Charles. Nu gaan we daarop verder.

Wanneer koningin Juliana haar Britse collega in 1980 opbelt om te melden dat ze de troon aan dochter Beatrix gaat overlaten, gooit Elizabeth II de hoorn neer met de woorden “typisch Nederlands”, en blijft ze de hele dag in een slecht humeur. Die houding is nog steeds onveranderd: “Dat zou ik nooit doen”, reageert de Queen in 2013 op het aftreden van paus Benedictus. En daarmee is prins Charles de oudste, langst wachtende Britse troonopvolger ooit, al lijkt het onvermijdelijk dat zijn regering in het komende decennium aanbreekt. Een kwarteeuw geleden heerst er nog twijfel of hij de troon ooit zal bestijgen, wanneer prinses Diana op tv de capaciteiten van haar man in twijfel trekt. Het is het dieptepunt van de haast perverse loopgravenoorlog die Charles en Diana al jaren publiekelijk uitvechten en die pas met haar tragische dood ten einde komt. Haar lot vertroebelt de relatie tussen Charles en zijn zonen nog steeds, maar versoepelde ook het pad naar een huwelijk met die ene grote liefde: Camilla.

Psychologisch beschadigd

De relatie tussen de 32-jarige intellectuele prins van Wales en de lichtgelovige 20-jarige Diana is vanaf de huwelijksreis een ramp. Ze kennen elkaar amper, en terwijl Diana dolgraag in haar eigen sprookje wil geloven, staat Charles vooral onder druk om zijn dynastieke plicht te voltrekken. “Charles dacht dat hij haar zijn eigen persoonlijkheid kon opdringen en dat zij een soort vrouwelijk aanhangsel zou worden”, weet historicus Piers Brendon. “Wat hem betrof was ze speelgoed, een soort Barbie-pop.” Maar de jonge Lady is een vat vol emoties, psychologisch zwaar beschadigd door de echtscheiding van haar ouders en het vertrek van haar moeder. “Diana moest zich voortdurend voor honderd procent geliefd voelen”, aldus Charles’ biografe Penny Junor. “Hij voelde zich dan weer nooit goed genoeg voor zijn ouders, zeker zijn vader, en wat hij wilde van een huwelijk was een vrouw die hem steunde. Het was een tragische miskoninmatch”. De buitenwereld merkt niets van Diana’s huilbuien, plotse gemoedswisselingen en eetstoornissen, waar niemand binnen de koninklijke familie en Charles niet in het minst, raad mee weet. De charismatische prinses van Wales is overal het stralende middelpunt van de belangstelling, ’s werelds meest gefotografeerde vrouw. “Wie ik ook kies, krijgt de vervloekt moeilijke taak altijd in mijn schaduw te moeten staan”, zegt Charles in 1976. Maar het is híj die door Diana en haar immense liefdadigheidswerk wordt overschaduwd.

