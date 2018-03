Prins Charles weer even in cockpit KDL

14 maart 2018

10u02 1 Royalty Prins Charles (69) zat dinsdag weer even in een cockpit. De Britse troonopvolger kroop tijdens een bezoek aan luchthaven Heathrow achter de stuurknuppel van een passagierstoestel van British Airlines.

Charles, die in de jaren negentig na een crash besloot zelf niet meer te vliegen, had volgens Britse media veel belangstelling voor de cockpit van de 787. De prins van Wales bezocht Heathrow ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Terminal 5. Ook wilde Charles met zijn bezoek de veiligheidsmedewerkers en het luchthavenpersoneel in het zonnetje zetten.

Voordat de prins in het toestel van British Airways een receptie bijwoonde, maakte hij op de luchthaven kennis met het personeel. Daar wachtte ook cocker spaniel Ned op de prins. De viervoeter wordt opgeleid tot bomhond en moet de grootste luchthaven in Europa in de toekomst veilig houden. Ned leek het goed te kunnen vinden met Charles, die door het beestje werd getrakteerd op een lik op zijn hand.