Prins Charles slaat Bee Gee Barry Gibb tot ridder MVO

27 juni 2018

07u22

Bron: ANP 3 Royalty Prins Charles heeft in Buckingham Palace een aantal mensen tot ridder geslagen. Onder hen ook Bee Gee Barry Gibb, die zich voortaan Sir mag noemen.

Sir Barry Gibb zei vlak na de ceremonie dat hij hoopt dat wijlen zijn broers Robin en Maurice trots op hem zijn. Maurice overleed in 2003, zijn tweelingbroer Robin stierf in 2012. "Zonder mijn broers zou ik hier niet zijn", zei Barry, die met Maurice en Robin hits als 'How Deep Is Your Love', 'Stayin' Alive' en 'Tragedy' scoorde.

Barry kreeg de Britse ridderorde vanwege zijn verdiensten in de muziekwereld en zijn liefdadigheidswerk. Dat hij zich nu Sir mag noemen, noemde Barry "een beetje onwerkelijk".

Ook onder anderen tv-kok Rick Stein en cricketster Heather Knight kregen dinsdag een orde.