Prins Charles onthult nooit eerder vertoonde portretten van William en Harry SD

02 juli 2018

23u55

Bron: ANP 1 Royalty Tot nog toe onbekende portretten van de prinsen William (36) en Harry (33) zijn deze zomer de zien in Buckingham Palace. De schetsen van de broers komen uit de privécollectie van hun vader prins Charles (69). Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, in november, worden familieportretten uit zijn collectie tentoongesteld.

De portretten van William en Harry, twee voorbereidende olieverfschetsen, werden in 2009 gemaakt door Nicky Philipps. Hij kreeg van de National Portrait Gallery de opdracht de broers te schilderen in hun Blues and Royals-uniform. De schetsen hangen in Highgrove, het privélandgoed van Charles en zijn vrouw Camilla (70) in Glouchestershire.

Ook een portret van Charles' oma koningin Elizabeth (92) is deze zomer te zien in Buckingham Palace. De olieschets uit 1972 is de prins van Wales erg dierbaar. "Het herinnert me aan de kern van mijn grootmoeders persoonlijkheid. Ik bewonder het vaak in Clarence House", zegt hij op de site van Royal Collection Trust. Een portret van prins Philip (97), Charles' vader, is deze zomer ook voor het eerst te zien.

De expositie Prince & Patron omvat in totaal ruim honderd door Charles gekozen kunstwerken. De stukken komen uit zijn privécollectie en de Royal Collection. Buckingham Palace is deze zomer van zaterdag 21 juli tot en met zondag 30 september geopend voor het publiek.