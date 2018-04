Prins Charles onder vuur voor racistische opmerking tegenover gekleurde vrouw "Je ziet er niet echt uit alsof je van Manchester bent" TT

21 april 2018

09u44

Bron: The Guardian, The Independent 0 Royalty Kroonprins Charles, gisteren verkozen tot het nieuwe hoofd van het Britse Gemenebest, ligt al meteen onder vuur in zijn nieuwe rol. Tijdens de topbijeenkomst van de 53 lidstaten zei hij tegen een vrouw van wie de moeder uit Guyana komt dat ze er niet bepaald uit zag "alsof ze van Manchester komt".

De vrouw, schrijfster Anita Sethi, is geboren in Manchester uit een moeder van Guyaanse afkomst. Ze was deze week aanwezig op het Commonwealth People's Forum, waar ze een lezing zou geven over ongelijkheid in het Britse Gemenebest. Gisteren verkozen de 53 staatshoofden van die organisatie, goed voor meer dan 2 miljard inwoners, kroonprins Charles als opvolger van de Queen.

Toen Charles aan Sethi werd voorgesteld, vroeg hij haar waar ze vandaan kwam. "Manchester, Verenigd Koninkrijk", antwoordde de vrouw, waarop Charles prompt "Wel, zo zie je er niet bepaald uit!" antwoordde, zelf lachte om zijn 'grap' en verder wandelde.

Sethi was zo aangedaan door de uitspraak van de kroonprins, dat ze een opiniestuk instuurde naar The Guardian. "Wat de prins ook bedoelde of niet, ik voel een heleboel dingen sinds het gebeurde. Ik voel me vernederd en ben woedend. Maar bovenal ben ik kwaad dat er zoveel onwetendheid in de kamers van de macht rondwaart. Onwetendheid die ook doordringt in de samenleving. Dat de leider van een organisatie die een derde van de wereldbevolking vertegenwoordigt denkt dat ik, een gekleurde vrouw, er niet uitzie alsof ik uit een Britse stad komt, choqueert me."

Charles heeft zijn opmerking mogelijk van geen vreemde. Ook zijn vader Philip staat bekend om zijn weinig subtiele grapjes en uitspraken. Zo vertelde hij Britse studenten in China in 1986 dat "als jullie hier nog lang blijven, jullie allemaal spleetogen krijgen". Aan Australische aboriginals vroeg hij ooit of ze nog "met speren naar elkaar gooien", en de president van Nigeria kreeg ooit de opmerking dat hij "zijn nachtkleed" al aanhad toen die Philip in traditionele klederdracht ontving.