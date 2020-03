Prins Charles onder vuur om 'vlucht' naar Schotland LOV

26 maart 2020

10u46

Bron: ANP 5 Royalty Dat prins Charles (71) naar Schotland is vertrokken om daar te herstellen van het coronavirus wordt hem niet in dank afgenomen. “Het is een schande. Deze actie is niet alleen egoïstisch maar ook gevaarlijk”, zo is woensdag te lezen in de Schotse krant The National. De Schotse overheid riep de Britten een paar dagen geleden nog op niet naar Schotland “te vluchten voor corona”.

“Als je ergens anders woont, gebruik de Schotse Hooglanden dan niet als middel om jezelf te isoleren. Mensen die hier wonen proberen de regels van de overheid te volgen en de voortdurende stroom van campers en ander verkeer dat de steden wil ontsnappen, helpt daar niet bij”, zo twitterde Kate Forbes, de Schotse kabinetssecretaris voor Financiën.

“Charles had het advies van de regering moeten opvolgen en thuis moeten blijven. Zeker in zijn rol als senior lid van de koninklijke familie had hij het goede voorbeeld moeten geven en de verspreiding van het virus moeten voorkomen”, klinkt de kritiek in de krant. Eerder vroegen mensen zich af waarom de prins en zijn vrouw wel snel getest werden, terwijl miljoenen medewerkers in de Britse gezondheidszorg geen test kunnen krijgen.

Woensdag werd bekend dat de Britse troonopvolger het virus heeft. Hij heeft milde klachten, is in goede conditie en maakt het naar omstandigheden goed. Hij herstelt in Schotland in afzondering van zijn echtgenote Camilla, die het virus niet heeft.

LEES OOK:

Zieke prins Charles belde met zonen William en Harry

Prins Charles (71) test positief op coronavirus

Britten niet blij met ‘snelle’ coronatest van prins Charles: “Onze mensen in de zorg krijgen zo’n test niet”