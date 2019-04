Prins Charles moest Meghan op haar plaats zetten: “Ze wilde een ongepaste tiara dragen” TK

01 april 2019

10u17

Bron: Daily Mail 0 Royalty Het leven als prinses is niet gemakkelijk, zeker als je niet opgegroeid bent in adellijke kringen. Vraag maar aan Meghan Markle, die volgens de Mail on Sunday een serieuze faux pas beging toen ze zich voorbereidde op haar eerste overzeese staatsdiner. Ze kwam daarbij in aanvaring met haar schoonvader prins Charles.

In oktober trokken Harry en Meghan, die toen nét aangekondigd had dat ze zwanger was, door Oceanië. Ze hielden ook halt in Fiji, waar ze hun eerste overzeese staatsdiner meemaakten als koppel. De kersverse hertogin was naar verluidt erg opgetogen over het evenement en had zich minutieus voorbereid. Ze deed dat onder meer door een indrukwekkende tiara aan te vragen uit de koninklijke collectie.

Daarbij stootte ze echter op tegenstand van de Britse koninklijke familie. Haar verzoek werd geweigerd, en Meghan begreep niet waarom. Daarop nam prins Charles, die al meermaals een bezoek bracht aan het land, haar even apart. “Hij legde haar uit dat het niet gepast zou zijn om zo’n schitterend juweel te dragen in delen van het Gemenebest zoals Fiji, waar het gemiddelde maandloon maar 400 pond (zo’n 465 euro) bedraagt. Het is dan niet netjes om te gaan pronken met de koninklijke rijkdom.” Hij gaf dat standje naar verluidt op ‘erg vriendelijke wijze’, waarna Meghan inbond. Ze verscheen uiteindelijk zonder tiara op het banket, al droeg ze wel een paar grote diamanten oorbellen ter compensatie. Een groot contrast met hertogin Kate, die dezelfde avond aan een staatsdiner in Buckingham Palace aanschoof en wél een knoert van een tiara op haar koninklijke hoofd mocht zetten.

Tweede tiaradiscussie

Het is overigens niet de eerste keer dat Meghan een discussie over tiara’s veroorzaakt. Voor haar huwelijksdag had de voormalige ‘Suits’-actrice volgens bronnen haar zinnen gezet op een juweel met smaragden, maar werd ook die aanvraag geweigerd omdat de herkomst van de diadeem in kwestie nogal onzeker is - er zouden dubieuze Russische linken in het spel zijn. Harry probeerde de boel nog te forceren door te verklaren dat ‘Meghan zou krijgen wat ze wil’, maar toen greep de Queen hoogstpersoonlijk in. “Meghan kan niet altijd haar zin krijgen”, berispte zijn grootmoeder hem. “Ze zal de tiara dragen die ik haar geef.”

Uiteindelijk droeg Meghan op haar trouwdag een platinum tiara met diamanten die toebehoorde aan wijlen Queen Mary, uit de privécollectie van de huidige Queen.