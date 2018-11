Prins Charles liet zijn zonen vuilnis ophalen SD

04 november 2018

10u34

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles liet zijn zonen William en Harry tijdens de schoolvakanties het afval van andere mensen ophalen en weggooien. “Mijn vader leeft waar hij voor staat’', zei oudste zoon prins William over Charles in een documentaire gemaakt door de Britse zender BBC ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Britse kroonprins op 14 november.

Voor zijn broer Harry en hemzelf was het daarom normaal dat ze zakken in hun handen gedrukt kregen om afval op te halen. Charles zelf deed ook een duit in het zakje tijdens de koninklijke vakanties in Norfolk.

Prins Charles is een fanatieke biologische landbouwer en zet zich in voor klimaatbescherming en bescherming van bedreigde diersoorten. De een uur durende documentaire naar aanleiding van de verjaardag van Charles wordt komende donderdagavond door de BBC vertoond.

Ghana

Charles en Camilla zijn momenteel in Ghana. De prins van Wales en de hertogin van Cornwall, die een negendaagse tour door Afrika maken, brachten zaterdag een bezoek aan het Jamestown Café in de stad Accra. Het duo werd in het cultureel centrum getrakteerd op een aantal demonstraties van boksers en voetballers en maakte een rondje langs de schilderijen die vertellen over de geschiedenis van het land.

Een dag eerder landden Charles en Camilla op het vliegveld van Accra waar ze welkom werden geheten door tientallen studenten die zich in rijen langs een rode loper hadden opgesteld. Na een ontmoeting met de president van Ghana sloten ze de dag af met een receptie. Daar kreeg de prins alvast een vervroegde verjaardagstaart voorgeschoteld.

Ghana is de tweede stop van een ‘royal tour’ naar drie West-Afrikaanse Gemenebestlanden. Het koppel was eerder te gast in Gambia en gaat nog naar Nigeria.