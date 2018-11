Prins Charles laat familieportret maken voor zijn 70ste verjaardag Redactie

14 november 2018

02u00

Bron: AD 0 Royalty Voor het eerst is Prins Charles met zijn gehele familie gefotografeerd: twee zoons, drie kleinkinderen en nog een onderweg. De foto's werden genomen ter ere van Charles’ zeventigste verjaardag.

De foto's werden gemaakt in de tuinen van Clarence House in september. Prins Charles heeft laten weten dat hij zijn verjaardag niet bijzonder gaat vieren, maar dat het een gewone werkdag is voor de hele familie, aldus The Daily Mail.