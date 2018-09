Prins Charles krijgt prijs van GQ maar denkt dat het foutje is: "Ik ben maar eens in de 25 jaar in de mode" TK

06 september 2018

11u26

Toen prins Charles hoorde dat hij een prijs mocht ophalen tijdens de uitreiking van de GQ Man of the Year-awards, dacht hij dat er een fout was gemaakt. Toch ging de Britse troonopvolger niet met lege handen naar huis: hij kreeg de Editor's Lifetime Achievement Award for Service to Philantrophy.

"Ik was er zeker van dat ik de modeprijs niet verdiende", vertelde Charles op het podium over zijn eerste reactie op het nieuws dat lifestyleblad GQ hem wilde onderscheiden. "Wat mode betreft ben ik een klok die stilstaat. Ik ben eens in de 25 jaar in de mode." De prins van Wales vertelde eerder al dat hij lang met zijn kleding doet en dat hij daar trots op is. Charles "haat" het om iets weg te gooien en laat zijn kleding en schoeisel geregeld oplappen.

Charles werd dan ook niet onderscheiden voor zijn gevoel voor stijl, maar voor zijn vele liefdadigheidswerk. Hij is beschermheer of erevoorzitter van meer dan vierhonderd organisaties en heeft ook zelf een aantal liefdadigheidsinitiatieven in het leven geroepen. De prins liet weten GQ 'enorm dankbaar' te zijn voor de prijs. "Het was aanvankelijk niet makkelijk om deze organisaties op te zetten en geld op te halen."