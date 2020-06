Prins Charles is zijn reukzin en smaakvermogen kwijt sinds besmetting met corona MVO

17 juni 2020

17u17

Bron: People 1 Royalty De Britse prins Charles (71) heeft nog steeds last van de gevolgen van corona. De man is sinds zijn besmetting in maart zijn reukzin en smaakvermogen kwijt, zo meent hij.

Charles vertelde tijdens een bezoekje aan het Gloucestershire Royal Hospital over zijn eigen ervaring met het virus. Hij vertrouwde het aanwezige zorgpersoneel toe dat hij nog altijd niet goed kan ruiken of proeven. Nochtans had hij volgens zijn diagnose maar een ‘lichte’ vorm van corona.

De prins is niet alleen. Het verlies van geur en smaak zijn een paar van de vroegste symptomen van Covid-19. Ze kwamen bijzonder veel voor in China, Italië en Zuid-Korea.

Meteen na zijn diagnose ging Charles zeven dagen in quarantaine. Zijn vrouw, Camilla, verbleef in een ander deel van het huis, gezien zijn negatief testte op het virus. Intussen is de prins volledig hersteld, op het achterblijven van zijn reuk- en smaakvermogen na.

