Prins Charles had geheime relatie met de zus van Diana DBJ

14 augustus 2018

16u01

Bron: Mirror 0 Royalty Vóór Prins Charles een relatie had met Diana Spencer, ging hij uit met haar zus Sarah, d at onthulde de Britse krant Mirror . Sarah zou ook degene zijn die Charles later aan Diana voorstelde.

De twee leerden elkaar kennen in een tijd waarin prins Charles onder grote druk stond om een echtgenote te vinden en zich te settelen. Hij was op dat moment al tien jaar lang aan het daten. Dus sprak Charles af met lady Sarah Spencer, in 1977. Zij ging met hem mee naar het luxe skioord Klosters in Zwitserland, tijdens hun relatie die Mirror als een wervelwind omschrijft.

Het was wel dat tripje dat het plotse einde van hun relatie inluidde. Naar verluidt verbrak prins Charles hun relatie onmiddellijk toen hij Sarah op het resort zag praten met een journalist. James Whittaker, journalist bij de Britse krant, vertelt daarover: "Zij was ontwapenend eerlijk over haar vriendje en verklaarde dat ze nooit met prins Charles zou trouwen, of hij nu vuilnisman was of koning van Engeland.”

"Voor mij was dat goed nieuws en Sarah leek er blij mee dat ik dat met de natie deelde”, vertelt de journalist vervolgens. Volgens Whittaker reageerde prins Charles minder gelukkig. Hij zou tegen lady Sarah gezegd hebben dat ze zojuist ’iets ongelooflijk stoms’ had gedaan.

Slechts een paar maanden nadien versierde de playboy prins haar jongere zus Diana. Dat nam Sarah hem niet kwalijk, sterker nog, zij zou degene zijn die hem bij haar geïntroduceerd had. Vier jaar later trad de prins dan eindelijk in het huwelijk, terwijl Sarah eveneens trouwde, maar dan met Neil McCorquodale.