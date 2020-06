Prins Charles geloofde niet dat Meghan een lang leven beschoren was als prinses SDE

Bron: The Sun 0 Royalty Prins Charles (71) had er geen goed oog in dat Meghan Markle (38) het lang zou uithouden in de Britse koninklijke familie, klinkt het in het boek ‘Prince Andrew: Epstein and the Palace’. Dat wil echter niet zeggen dat hij haar geen warm hart toedroeg.

“Ik denk dat prins Charles van sterke vrouwen houdt", zegt schrijver Nigel Cawthorne. “Maar in The Firm (de bijnaam voor het Britse koningshuis, red.) is er slechts plaats voor één koningin." De auteur vervolgt: “Ik denk dat hij aanzienlijke problemen voor The Firm voorzag. Harry en Meghan hebben de populariteit van de koninklijke familie versterkt op net dezelfde manier als prins Andrew en Fergie in hun tijd. Maar in het belang van de Firm is het volgens hem beter dat de monarchie kleiner is, in plaats van verschillende sterren die zich afzonderlijk voortbewegen.”

Volgens Cawthorne probeerde Charles z'n zoon en diens echtgenote te steunen bij hun keuze om de koninklijke familie te verlaten, “zolang het geen andere royals overstuur zou maken”. “Maar in werkelijkheid was er niet veel dat hij kon doen, buiten z'n morele steun aanbieden. Hij betreurt ongetwijfeld dat hij z’n zoon en familie niet zo vaak meer zal zien ... Hij houdt van traditie en orde."

Ondanks de breuk draagt Charles Meghan nog steeds een warm hart toe. De twee zijn erg naar elkaar toegegroeid toen hij haar naar het altaar begeleidde bij haar huwelijk. Ze delen naar verluidt ook een interesse in kunst, cultuur en geschiedenis. Hij zou z'n schoondochter zelfs de bijnaam ‘Tungsten’ hebben gegeven: wolfraam, en erg stevig metaal dat gekend is voor z'n kracht. “Prins Charles bewondert Meghan voor haar kracht en voor de ruggengraat die ze Harry geeft. Hij heeft iemand als zij nodig in z'n leven, want hij kan best een softie zijn."

