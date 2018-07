Prins Charles en prins William weigerden ontmoeting met Trump TK

15 juli 2018

11u06

Bron: ANP 10 Royalty De Britse kroonprinsen Charles en William hebben een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump afgeslagen. Koningin Elizabeth was daardoor de enige royal die Trump begroette. Dat schrijft de Sunday Times. In informele gesprekken hadden Charles en William duidelijk gemaakt dat ze niet wilden deelnemen aan Trumps bezoek.

Downing Street en Buckingham Palace hadden in aanloop naar het bezoek duidelijk gemaakt dat Trump geen staatsbezoek bracht, en dat daarom enkel de Queen de president en zijn vrouw Melania zouden verwelkomen. Maar volgens een goedgeplaatste bron zagen Charles en William dat gewoon niet zitten. De bron heeft het over een 'snub' - een kleinering of afwijzing - door de twee kroonprinsen. "Ze weigerden gewoon aanwezig te zijn. Het is heel, heel ongebruikelijk dat de koningin daar alleen stond. Meestal wordt ze door iemand vergezeld. Prins Charles heeft haar man Philip de laatste tijd vaak vervangen."

Sinds vorig najaar heeft de 97-jarige prins Philip, Elizabeths echtgenoot, zijn verplichtingen voor Buckingham Palace stopgezet. Volgen de bron gaat en staat Philip wel nog altijd waar hij zelf wil. Zo woonde hij ook het huwelijk van zijn kleinzoon Harry bij. "Als hij het had gewild, dan had hij erbij kunnen zijn", aldus de bron aan The Times.

Geen enthousiasme

Trumps bezoek aan de koningin werd volgens een regeringsbron 'zo kort mogelijk gehouden'. "De queen heeft haar plicht uitgevoerd, maar de rest van de familie was niet zo enthousiast als toen Obama langskwam." Trumps voorganger kreeg wel een staatsbezoek.

Trump kwam vrijdag aan op het kasteel van Windsor, maar boog niet voor de queen en stapte tegen het protocol in enkele meters voor de koningin bij de inspectie van de erehaag.