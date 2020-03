Prins Charles (71) test positief op coronavirus Lorenzo Veppi

25 maart 2020

11u44

Bron: Telegraph 208 Royalty De Britse prins Charles test positief op het coronavirus. De royal vertoont milde symptomen en verkeert verder in goede gezondheid, verklaart een woordvoerder van Clarence House. Vermoedelijk werd hij besmet door prins Albert van Monaco, waar hij recent mee in contact kwam.

De zoon van Queen Elizabeth vertoont lichte symptomen, maar zou in goede gezondheid verkeren. De prins reisde zondag naar Birkhall en werd maandag getest. “Camilla, de hertogin van Cornwall, werd ook getest, maar heeft het virus niet. Zoals de maatregelen voorschrijven, blijven de prins en hertogin in isolatie, thuis in Schotland. De tests werden uitgevoerd door de NHS, waar ze voldeden aan de criteria om een test te verkrijgen”, verklaart de woordvoerder. Met 71 jaar op de teller behoort de kroonprins tot de risicogroep. “Het is niet mogelijk vast te stellen van wie de prins het virus heeft opgelopen, vanwege de grote aantallen opdrachten die hij de afgelopen weken in zijn publieke rol heeft uitgevoerd.”

De recente optredens van Charles omvatten een inhuldigingsceremonie bij Buckingham Palace en een diner in Mansion House in Londen ter ondersteuning van de bosbrandbestrijding in Australië. De prins liep mogelijk heel wat mensen tegen het lijf die besmet zijn met het virus. Een medewerker van Buckingham Palace testte enkele dagen geleden positief op het coronavirus. Ook prins Albert II van Monaco bleek corona te hebben, waarmee Charles in contact kwam eerder deze maand op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. Negen dagen na die bijeenkomst werd bij Albert corona vastgesteld. De Monegaskische vorst liet afgelopen weekend weten dat er ondanks de besmetting geen reden tot bezorgdheid was. “Beetje koorts, beetje hoesten. Vitale tekenen zijn goed, dokters zijn tevreden”, zei Albert tegen People. Toen dat nieuws bekend werd, plaatste prins Charles zichzelf al in quarantaine.

Tabloid The Sun wist ook te melden dat de Queen (93), die binnen enkele weken 94 wordt, nog niet vertrokken was naar Windsor Castle, op zo’n 30 kilometer van Londen, toen de besmetting van de medewerker aan het licht kwam. Of Charles nog in contact kwam met de Queen, is niet geweten.

(Lees verder onder de foto.)

Elizabeth

Queen Elizabeth reisde vorige week uiteindelijk af naar Windsor Castle voor de paasvakantie. Dat is een week eerder dan in de planning stond. Zij en haar man prins Philip (98) hopen daar het virus te ontlopen. Als de situatie in hun land verslechtert, zijn er plannen om de twee naar hun buitenverblijf in Sandringham te brengen. Toekomstige afspraken worden dag per dag bekeken, en zullen afhangen van de dagelijkse gezondheidsadviezen die de vorstin krijgt.

“Terwijl Philip en ik arriveren in Windsor, weten we dat vele individuen en families in het Verenigd Koninkrijk, en in de rest van de wereld, een tijd van bezorgdheid en onzekerheid tegemoet gaan”, klonk het eerder in een statement van Elizabeth. “Het wordt ons aangeraden om onze normale routines en de patronen van ons leven aan te passen voor het algemeen nut - om de gemeenschappen waarin we leven te beschermen. En in het bijzonder de kwetsbare personen. In tijden zoals deze, word ik eraan herinnerd dat de geschiedenis van ons land gebaseerd is op mensen en gemeenschappen die zich verenigen als één. Met als focus een gemeenschappelijk doel.”

“We zijn enorm dankbaar voor de expertise en de toewijding van onze wetenschappers, medische hulpverleners, de nooddiensten en de publieke diensten. Nu meer dan ooit. We hebben elk een erg belangrijke rol te spelen in de komende dagen en maanden. Velen van ons zullen nieuwe manieren moeten zoeken om met elkaar in contact te blijven en om ervoor te zorgen dat de mensen die we graag zien veilig zijn. Ik ben er zeker van dat we die uitdaging aankunnen. Jullie mogen er zeker van zijn dat mijn familie en ik er klaar voor zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen.”

LEES OOK:

Zo voelt het om het coronavirus op te lopen: “Hoesten alsof ik doodging” (+)

Onze opinie. Waar wachten we nog op? Het is tijd dat België in lockdown gaat (+)