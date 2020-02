Prins Andrew viert zestigste verjaardag in mineur: vrienden zeggen massaal af voor feestje SDE

19 februari 2020

18u04

Bron: Daily Mail 0 Royalty Vandaag viert de Britse prins Andrew zijn zestigste verjaardag, al wordt het een feestje in mineur. Dat Andrew genoemd wordt in het Epstein-schandaal, weerhoudt veel voormalige vrienden ervan om hun opwachting te maken. Dat schrijft de Daily Mail.

Zelf maakt prins Andrew geen geheim van zijn band met de voor kindermisbruik en mensenhandel veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein. Meer nog: hij gaf een uitgebreid interview aan de BBC waarin hij vertelde dat zijn vriendschap met Epstein ervoor zorgde dat hij in contact kwam met belangrijke personen. Dat hij zelf ook een minderjarige vrouw misbruikt zou hebben, dat bleef hij wel ontkennen. Maar de schade was geleden. Omwille van de storm aan kritiek besloot Andrew dan ook om zijn openbare en koninklijke functies neer te leggen.

Union Jack

Toch wilde Queen Elizabeth de zestigste verjaardag van haar lievelingszoon niet zomaar laten voorbijgaan. Op voorhand liet ze al een mailtje uitsturen naar alle Britse gemeentehuizen met officiële orders om op 19 februari de Union Jack te hijsen. Daar heeft echter niemand zin in. “Dit is belachelijk”, klonk het bij royalty-watchers. “Geen enkele gemeente voelt zich geroepen om Andrew te vieren, dus veel vlaggen zullen er niet waaien de 19de...” Later werd het beleid wel nog aangepast: er was “geen verplichting” meer om de vlaggen uit te hangen. Aan dit bericht gaven veel gemeenten dan weer wél gehoor.

(Lees verder onder de foto.)

Privé-etentje

Zelf zal Andrew zijn verjaardag met een privé-etentje vieren op zijn landgoed, Royal Lodge, dat hij deelt met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Oorspronkelijk had Elizabeth een uitgebreid feestje georganiseerd, maar helaas zegden veel gasten af. Ze waren “niet beschikbaar”, klonk het. Om geen gezichtsverlies te lijden werden op het laatste moment nog een hele hoop ‘tweederangsgasten' uitgenodigd. Er wordt gehoopt dat er dan toch nog een paar mensen zullen komen opdagen. Volgens The Sun werden de uitnodigingen trouwens verstuurd door de assistente van Fergie, Jane Clarke, in naam van Sarah Ferguson en dochters Beatrice en Eugenie.

De Queen laat het in ieder geval niet aan haar hart komen, en postte twee foto’s van haar jarige zoon op haar Twitterpagina. “Op deze dag in 1960 werd prins Andrew geboren in Buckingham Palace, het eerste kind dat geboren werd bij een regerende monarch sinds 103 jaar”, stond erbij. “Gelukkige verjaardag aan de Duke of York.” Hoewel er enkele felicitaties volgden op het bericht, waren de meeste reacties overwegend negatief. Dat Andrew vooralsnog weigert mee te werken aan het onderzoek van de FBI naar Epstein, schiet bij velen in het foute keelgat. Zo schrijft iemand: “Meen je dit? Gaan we de verjaardag van deze man vieren? Hij zou in de cel moeten zitten.” Een andere Twittergebruiker reageert: “Dit zegt alles over Groot-Britannië. Laten we de verjaardag vieren van een overgepriviligeerde man die verdacht wordt van deelname in illegale sekspraktijken, maar immuun is voor vervolging, alleen omwille van wie hij is.” Een derde houdt het iets beschaafder: “Hoezeer ik ook van onze geweldige Queen houd, ik denk niet dat het een goed idee is om dit te posten.”

On this day in 1960, Prince Andrew was born at Buckingham Palace, the first child born to a reigning monarch for 103 years.



Happy Birthday to The Duke of York. pic.twitter.com/zoZErBHQbG The Royal Family(@ RoyalFamily) link