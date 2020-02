Prins Andrew over vrouw die hem beschuldigt van misbruik: "Ze is ziek” BDB

04 februari 2020

16u28

Bron: Daily Mail/Telegraaf 2 Royalty Eind vorig jaar deed Virginia Roberts (35) een bom barsten toen ze beweerde dat de Britse prins Andrew (59) haar misbruikt had. De zoon van Queen Elizabeth ontkende alle betrokkenheid. Maar sms’en die de Britse krant The Daily Mail kon bemachtigen, tonen een andere kant van de prins. “Het is een zieke vrouw”, schreef hij.

De getuigenis van Roberts kaderde binnen het onderzoek dat liep tegen miljardair Jeffrey Epstein. Die werd eerder al veroordeeld voor het misbruik van minderjarige meisjes, maar de lichte straf die hij toen kreeg zou geen zoden aan de dijk gebracht hebben. Epstein bleef z’n strafbare feiten verder zetten en één van z’n vermeende slachtoffers was Virginia Roberts. “Het begon bij Epstein, en sindsdien werd ik doorgegeven, zoals een bordje met fruit. Die mannen zagen ons niet als mensen, maar als speelgoed”, vertelde de vrouw, die minderjarig was tijdens het misbruik, vorig jaar in een interview. Ze gaf toen ook toe dat ze drie keer gedwongen werd om seks te hebben met prins Andrew: in Londen, New York en op Epsteins privé-eiland in de Caraïben.

Aangezien Andrew en Epstein goeie vrienden zijn, werden de beschuldigingen serieus genomen. In een veelbesproken interview met BBC ontkende de prins dat hij Roberts ooit had ontmoet en deelgenomen had aan de dubieuze activiteiten van Epstein. Zijn gebrek aan medeleven tijdens het gesprek veroorzaakte meteen een golf van kritiek. Epstein zelf heeft intussen zelfmoord gepleegd in z’n cel.

Schouders ophalen

En hoewel Andrew zegt dat hij Virginia niet kent, doken er afgelopen weekend wel telefoonberichten van de prins op in de Britse krant The Daily Mail. Daags na de eerste beschuldigingen van Roberts stuurde Jonathan Rowland, een vriend van Andrew, hem een berichtje met de vraag hoe hij zich staande hield in deze hele situatie. De prins antwoordde: “Ach, we hebben hier gewoon te maken met een zieke vrouw. Lekker laten gaan, de schouders ophalen en weer doorgaan.”

Volgens de krant blijkt hieruit dat Andrew wel degelijk op de hoogte was van het bestaan van Virginia Roberts. De twee zijn bovendien ook in een enigszins innige pose gefotografeerd. Het onderzoek van de FBI naar de misbruikzaak loopt op dit moment nog volop. De inlichtingendienst liet weten dat Charles niet wil meewerken, maar de prins zelf reageerde dat hij helemaal nog niet is uitgenodigd voor een gesprek.