Prins Andrew opnieuw onder vuur: “Hij hoort thuis in de gevangenis” BDB

07 november 2019

13u50 0 Royalty “Prins Andrew moet naar de gevangenis.” Dat verklaart Virginia Giuffre Roberts, een slachtoffer van de van kindermisbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein. Epstein en Andrew waren jarenlang bevriend met elkaar.

Roberts beschuldigt de Britse prins er al jaren van dat hij meedeed met de praktijken van de rijke financier. Epstein gaf haar de opdracht seks te hebben met machtige mannen uit z’n dichte kring. De vrouw hoopt nu dat al die personen alsnog beboet worden voor hun daden. “Ook prins Andrew zou de gevangenis in moeten”, vertelt Roberts in een interview met ‘60 Minutes Australia’. “Al is het de vraag of dat ooit zal gebeuren. Waarschijnlijk niet.”

In het programma vertelt Roberts uitgebreid over wat haar naar eigen zeggen is overkomen. “Ik had als minderjarige gedwongen seks met ‘miljardairs, politici en de elite van de wereld’. Wat zij hebben gedaan is gruwelijk. Er is geen deel van mijn lichaam dat niet is misbruikt.”

Zelfmoord

De vrouw wees Andrew in 2014 in een verklaring voor de rechtbank ook al aan als misbruiker. De zaak kwam recent weer aan het rollen nadat Epstein was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen. In augustus pleegde de multimiljonair zelfmoord in zijn cel.

Epstein en Andrew waren jarenlang goeie vrienden. Door de nieuwe beschuldigingen ligt de prins nu opnieuw onder vuur. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij op de hoogte was van het misbruik door Epstein.