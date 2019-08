Prins Andrew noemt contact met Epstein "vergissing" Redactie

26 augustus 2019

De Britse prins Andrew ontkent op de hoogte te zijn geweest van het misbruik waarvan de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein verdacht werd. De twee waren bevriend.

Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth en broer van kroonprins Charles, ontmoette Epstein voor het eerst in 1999. Maar ze zagen elkaar hooguit "één of twee keer per jaar", stelt de prins in een reactie, nadat de Britse pers vorige week bijna tien jaar oude beelden opgerakeld had van de Duke of York aan Epsteins woning. De man was toen al veroordeeld voor betaalde seks met een 16-jarige. "Het was een vergissing om Epstein te ontmoeten nadat hij de gevangenis in 2010 verlaten had", aldus de prins. Vorige week dook ook het verhaal op dat Andrew in een appartement van Epstein ooit een voetmassage kreeg van een jonge Russische vrouw. "Maar op geen enkel moment ben ik getuige geweest van het gedrag dat tot zijn arrestatie en veroordeling geleid heeft. Ik heb het ook nooit vermoed."