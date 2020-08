Prins Andrew maakt koninklijke comeback: klokken zullen volgend jaar weer luiden op zijn verjaardag MVO

20 augustus 2020

13u29 0 Royalty Hoewel prins Andrew (60) door zijn broer Charles verplicht werd om zijn koninklijke functies te laten vallen, blijven bepaalde Britse instanties hem wél trouw. Zo zal Westminster Abbey ook volgend jaar op de verjaardag van Andrew de klokken luiden, ondanks de controverse rond zijn persoon.

Andrew wordt steeds nauwer in verband gebracht met het Epstein-schandaal. Jeffrey Epstein ronselde minderjarige meisjes om hen uit te buiten als seksslavinnen. Prins Andrew zou één van de rijke mannen zijn waaraan Epstein meisjes doorspeelde. Twee vrouwen beweren dat ze door hem verkracht zijn. Virginia Giuffre deed zelfs een schokkend tv-interview met BBC, waarin ze haar verhaal uit de doeken doet: “Hij nam me mee naar een nachtclub. Het zweet spatte van hem af. Daarna moest ik met hem mee naar huis en dwong hij me tot seks. Het waren de langste tien minuten van mijn leven. Bovendien had hij een hele vreemde obsessie met mijn voeten.”

Andrew ontkent alle beschuldigingen met klem. Hij ontkent zelfs dat hij ooit in die bewuste nachtclub geweest is. Sindsdien zijn er echter verschillende getuigen opgestaan die Andrew samen met Virginia in de club plaatsen op de avond van de feiten. Het is nog niet duidelijk of de FBI een onderzoek tegen de prins zal starten. De focus ligt momenteel op het vervolgen van Ghislaine Maxwell, de vriendin en rechterhand van Epstein. Ook zij beweert ‘bezwarende informatie’ te hebben over prins Andrew. In ruil voor die informatie zou ze eventueel strafvermindering kunnen krijgen.

Eerbetoon

Controverse of niet, op de 61ste verjaardag van de prins krijgt hij een eerbetoon van Westminster Abbey. Dat staat ze te lezen op de website van de beroemde kathedraal. De klokken zullen voor hem luiden op 19 januari om klokslag 13u lokale tijd. Dat doen ze op de verjaardag van alle royals, en blijkbaar wordt die traditie ook nu in ere gehouden.

“De queen zou niets liever willen dan dat iedereen Andrew opnieuw aanvaardt”, zeggen insiders. “Hij is haar favoriete kind en ze vindt het vreselijk dat hij nu aan de zijlijn wordt gezet. Prins Charles en prins William, de eerstvolgende troonopvolgers, zijn daar veel harder in. Maar voor Elizabeth blijft hij in de eerste plaats gewoon haar zoon.”

