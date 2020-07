Prins Andrew leidde dochter Beatrice naar altaar, maar staat niet op huwelijksfoto’s TDS

19 juli 2020

07u34

Bron: ANP 0 Royalty Prins Andrew (60) heeft vrijdag zijn oudste dochter prinses Beatrice (31) naar het altaar geleid voor de huwelijksplechtigheid in de koninklijke kapel van Allerheiligen op het terrein van Royal Lodge in Windsor. Dat heeft Buckingham Palace zaterdag bekendgemaakt in een persbericht waarin meer details over het vooraf geheim gehouden huwelijk werden gegeven.

Ook zijn twee foto’s vrijgegeven van het huwelijk van prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi (36): net op tijd voor het vertonen in het avondnieuws van de BBC en voor publicatie in de zondagsbladen. De opnamen mogen op geen enkele wijze worden bewerkt, zo liet de communicatieafdeling van het paleis weten. Prins Andrew is nergens op de beelden te bespeuren.

Beatrice kreeg van haar grootmoeder koningin Elizabeth speciaal toestemming om de Royal Chapel of All Saints te gebruiken. Deze kapel, die onder de jurisdictie van het koningshuis valt, wordt door de Queen zelf ook regelmatig gebruikt wanneer ze onopgemerkt naar een kerkdienst wil. Conform de Britse coronamaatregelen was het uitgenodigde gezelschap beperkt tot de naaste familie van het bruidspaar en koningin Elizabeth en prins Philip.

Tijdens de dienst werd niet gezongen, maar wel muziek ten gehore gebracht. Het Britse volkslied werd ook gespeeld, maar niet meegezongen. Beatrice’s moeder Sarah, hertogin van York, en de moeder van de bruidegom lazen ieder een favoriet gedicht van het bruidspaar voor. Christopher Woolf (4), ofwel ‘Wolfie’, het zoontje van de bruidegom uit een eerdere relatie, was zowel bruidsjonker als ‘best man.’

Vintage

Prinses Beatrice droeg een ‘vintage’ jurk van Norman Hartnell, vroeger een van de favoriete kledingontwerpers van Elizabeth. Voor Beatrice werd de kleding passend gemaakt door onder meer de Queen’s huidige kledingontwerper Angela Kelly. De jurk, die is bezet met diamanten en een geometrisch geruit lijfje heeft, was volgens Buckingham Palace gemaakt van peau de soie-taft, afgezet met ivoorkleurig duchesse satijn en organza mouwen.

Verder droeg Beatrice het zogenoemde Queen Mary-diadeem, dat Elizabeth in 1947 bij haar eigen huwelijk ook had gedragen. Het sieraad is in 1919 gemaakt voor koningin Mary - de betovergrootmoeder van Beatrice - uit een diamanten ketting die Mary had gekregen bij haar huwelijk. De huwelijksring is mede ontworpen door Edoardo en gemaakt door juwelenmaker Shaun Leane.

Prinses Beatrice zou oorspronkelijk eind mei trouwen in St James’s Palace in Londen, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Beatrice besloot daarop in overleg met haar ouders en de Queen een kleine plechtigheid te houden in Windsor.

