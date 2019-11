Prins Andrew legt openbare functies neer na desastreus BBC-interview Epstein-affaire ADN - MVDB

20 november 2019

19u02

Bron: Belga - ANP 22 Royalty De Britse prins Andrew (59) legt zijn openbare functies neer na het opmerkelijke De Britse prins Andrew (59) legt zijn openbare functies neer na het opmerkelijke BBC-interview over zijn relaties met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein. De uitspraken die Andrew deed over zijn band met de veroordeelde zedendelinquent hebben dan ook aanzienlijke reputatieschade aangericht. Bedrijven en liefdadigheidsinstellingen verbreken de samenwerking met de hertog van York, die al jarenlang wordt omgeven door controverses.

“Het is mij de voorbije dagen duidelijk geworden dat de omstandigheden rond mijn voormalige band met Jeffrey Epstein aanzienlijke problemen hebben veroorzaakt voor het werk van mijn familie en mijn eigen werk voor de vele organisaties en goede doelen waar ik trots op ben”, zo laat Andrew weten in een officiële mededeling. “Daarom heb ik Hare Majesteit gevraagd of ik me binnenkort mag terugtrekken uit openbare functies en zij heeft toegestemd.”

Medewerking

Andrew belooft opsporingsinstanties die de affaire-Epstein onderzoeken, indien gewenst, medewerking te verlenen. Hij voelt naar eigen zeggen ook mee met de slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent en miljardair, melden Britse media.



De tweede zoon van koningin Elisabeth II bleef de afgelopen dagen zware klappen incasseren na het ophefmakend vraaggesprek rond de Epstein-affaire. Andrew werd daarin aan de tand gevoeld over zijn relatie met Epstein. Die Amerikaanse zakenbankier werd in 2008 veroordeeld wegens betaalde seks met een zestienjarige. Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes. Op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York. Naar aanleiding van de zaak verschenen in de Britse pers ook berichten over de band tussen Epstein en prins Andrew. Zo doken er videobeelden op van een bezoek van Andrew aan Epstein in 2010, dus twee jaar na diens veroordeling.

Geen afstand

Andrew kwam in een storm van kritiek terecht omdat hij in het interview onder meer geen afstand nam van Epstein en omdat hij geen sympathie toonde voor zijn slachtoffers. De prins ontkende ook de beschuldigingen van een Amerikaanse vrouw die beweerde dat ze op zeventienjarige leeftijd verplicht werd om seksuele betrekkingen te hebben met hem. Daarover zei de prins dat hij zich dat niet kon herinneren.

A statement by His Royal Highness The Duke of York KG. pic.twitter.com/LfMFwMyhcb The Royal Family(@ RoyalFamily) link

Banden verbroken

Eerder vandaag hadden in navolging van andere instellingen ook het Britse telecombedrijf BT en drie Australische universiteiten beslist om hun banden met Andrew volledig te verbreken.

BT kondigde aan dat het weigert om het digitaal leerprogramma iDEA (Inspiring Digital Enterprise Award) nog te steunen als de Hertog van York peetvader van het programma blijft. De Bond University van Queensland, de Murdoch University en de RMIT universiteit van Melbourne, verklaarden dan weer dat ze hun samenwerking met het Pitch@Palace-programma, een organisatie van de prins die ondernemers en start-ups helpt, willen beëindigen.

Verschillende bedrijven kondigden gisteren al aan dat ze de organisatie van de prins niet langer willen sponsoren, terwijl de Londense Metropolitan University de prins zijn titel van peetvader wilde ontnemen. Bankengroep Standard Chartered besliste het partnerschap niet te vernieuwen en ook internationaal accountants- en adviesorgaan KPMG wil het sponsoringscontract met Pitch@Palace niet verlengen. Britse bank Barclays is naar eigen zeggen ‘bezorgd’ om de situatie en evenzeer bereid om haar positie te herzien.

De 59-jarige prins Andrew - hertog van York - is het derde kind en de tweede zoon van koningin Elizabeth II en prins Philip. De prins huwde in 1986 Sarah Ferguson. Ze scheidden in 1996 en hebben twee dochters, Beatrice (31) en Eugenie (29).