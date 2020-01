Prins Andrew: “Ik ga zéker nog met de FBI spreken en ben razend dat iemand iets anders durft beweren” MVO

29 januari 2020

15u30

Bron: ANP/Sun 0 Royalty Prins Andrew (59) is wél volledig bereid mee te werken aan het Amerikaanse onderzoek naar zakenman Jeffrey Epstein. Volgens een vriend van de prins zijn de beweringen van openbaar aanklager Geoffrey Berman dan ook onjuist. “Ik ga zeker nog met de FBI praten”, zou Andrew hebben verklaard. “Ik kan niet geloven dat men iets anders beweert.”

Berman stelde maandag dat de hertog van York onbereikbaar is en nog niet heeft meegewerkt aan de misbruikzaak tegen zijn voormalige vriend, Jeffrey Epstein. “Dat is een slag in het gezicht van de slachtoffers en brengt nog meer vragen naar boven over Andrews betrokkenheid.”

“Niets is minder waar”, reageert een vriend van Andrew in de Britse media. “De hertog wil graag praten met de FBI, maar hij is nog niet door hen benaderd.” Volgens de paleisbron vergadert Andrew zelfs wekelijks met zijn juridisch team om zich voor te bereiden op het onderzoek.

De zoon van koningin Elizabeth zou boos zijn op de manier waarop hij wordt afgeschilderd. “Hij viel compleet uit de lucht, want die uitspraken konden niet verder van de waarheid liggen. Het lijkt erop dat sommige mensen voorbarige conclusies trekken.”

Geen empathie

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Epstein, die vorig jaar zelfmoord pleegde in de gevangenis. De prins sprak in november vorig jaar met de BBC over zijn voormalige vriend. Daarin ontkende hij onder meer dat hij jaren geleden het bed had gedeeld met een minderjarige vrouw die Epstein aan hem zou hebben voorgesteld. Andrew kon na het interview op veel kritiek rekenen. Zo zou hij te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman.

De prins legde vervolgens zijn koninklijke taken neer en verdween uit de schijnwerpers. Eerder deze maand verscheen Andrew voor het eerst weer in het openbaar bij een kerkdienst.