Prins Andrew heeft genoeg van ‘heksenjacht’: “De bewijzen werden vervalst” SDE

30 augustus 2019

10u09

Bron: Evening Standard 4 Royalty Prins Andrew (59) ligt al lange tijd onder vuur vanwege zijn connectie met de overleden multimiljonair Jeffrey Epstein. Volgens de Evening Standard heeft Andrew echter het gevoeld dat er “een heksenjacht naar hem gevoerd wordt, zonder enig bewijs” dat de hertog van York zelf iets fout gedaan heeft.

In de krant komen enkele naasten van de prins aan het woord. Ze reageren onder meer op de beschuldigingen van Virginia Roberts, die beweert dat ze verschillende keren seks had met de prins toen ze nog maar 17 jaar oud was. “Hij weet perfect wat hij gedaan heeft”, vertelde Roberts gisteren nog. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend, en ook deze bron herhaalt dat. “Ja, hij weet perfect wat hij gedaan heeft", klinkt het. “Niets. Haar beweringen zijn categoriek onjuist. Wanneer je door haar getuigenis gaat, zijn er helaas erg veel tegenstrijdigheden. Vijf jaar geleden al zei de rechter dat haar getuigenis irrelevant was en onbruikbaar en dat ze geschrapt zou moeten worden. Er was toen geen enkel bewijs tegen de hertog en er is niets veranderd.”

Geheelonthouder

Dat prins Andrew en Virginia Roberts samen op een foto uit 2001 staan, bewijst volgens de bron niets. “Beweringen dat miss Roberts samen met de hertog naar de club Tramp in Londen is geweest en cocktails met haar heeft gedronken, zijn gewoon niet waar. De hertog drinkt niet. Hij is geheelonthouder. Iedereen die hem écht kent, weet dat.”

Maar er is meer. Volgens de krant hebben de advocaten van de prins al meerdere keren gevraagd om de originele foto te mogen zien. De prins blijft beweren dat hij zich absoluut niet kan herinneren dat de foto genomen werd, ook al heeft hij op het beeld zijn arm rond de vrouw. En dat roept vragen op, vertelt een bron. “Kijk naar zijn vingers op de foto. De hertog heeft nogal mollige vingers. Maar ze zien er niet juist uit, en de grootte van de hertog en het meisje lijkt ook niet correct. Ik begrijp dat zijn advocaten de originele foto hebben opgevraagd zodat ze hun eigen onderzoek kunnen voeren. Ze twijfelen écht aan zijn waarachtigheid. En er is aangetoond dat de krant maar liefst 140.000 pond (154.441 euro) betaalde voor een kopie van de foto.”

Heksenjacht

Een andere bron, die erg vertrouwd is met prins Andrew, vertelt: “De hertog is onvermurwbaar en is sinds 2011 erg consistent in zijn beweringen dat hij zich niet kan herinneren miss Roberts ooit ontmoet te hebben, laat staan dat de foto genomen werd. Heel wat mensen die dicht bij de hertog staan en hem goed kennen, geloven dat dit een heksenjacht is die op geen enkel bewijs gebaseerd is. Ik weet dat zijn koninklijke hoogheid veel medelijden heeft voor de slachtoffers van Epstein, maar hij kan alleen maar ontkennen omdat hij nergens iets van afweet.”

En een andere bron zegt nog: “Hij is enkel schuldig aan het tonen van een misplaatste loyaliteit tegenover een vriend en een foutief oordeel in zijn keuze van vrienden. Hij heeft geaccepteerd dat dat een fout was en heeft zich daar ook voor verontschuldigd.”