Prins Andrew brengt bezoekje aan Queen in lockdown: “Voor crisisberaad”

Bron: The Sun 2 Royalty De Britse prins Andrew (60) heeft z'n moeder, koningin Elizabeth (94) al ruim vijf maanden niet gezien, vanwege de coronamaatregelen. Nu heeft hij dan toch een bezoekje gebracht aan Balmoral in Schotland, waar de Queen verblijft. Op haar vraag, want ze wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de zaak Epstein. Dat schrijft The Sun.

Het is een weinig aangename zomer geweest voor prins Andrew. Het huwelijk van z’n dochter Beatrice in juli was zowat het enige hoogtepunt, al was hij zelf niet aanwezig op de feestelijkheden. Maar verder werd z’n leven vooral beheerst door nieuwe ontwikkelingen in de zaak Epstein. Niet alleen komen steeds meer getuigenissen naar boven, ook werd Ghislaine Maxwell gearresteerd, de rechterhand van Jeffrey Epstein. Zij zou wel eens bezwaarlijke informatie over de prins - die beschuldigd wordt van seks met de minderjarige Virginia Roberts Guiffre - kunnen hebben en die naar buiten kunnen brengen. Zelf weigert Andrew vooralsnog om mee te werken aan het onderzoek naar Epstein, ondanks herhaalde aanmaningen van de Amerikaanse advocaten en aanklagers.

Geen wonder dus dat de Queen haar zoon gevraagd heeft om naar Balmoral in Schotland te komen, waar zij verblijft. Volgens bronnen gaat het wel degelijk om een soort van crisisberaad. “De koningin en Andrew hebben veel te bespreken", klinkt het in The Sun. “Er is deze zomer zoveel nieuws uitgelekt. De Queen wil geïnformeerd blijven, maar zal pas ten vroegste in oktober terug in Windsor zijn." Daarom moet haar zoon dus de afstand tussen z'n woning in Windsor en het buitenverblijf van de Queen Balmoral afleggen.

