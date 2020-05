Prins Andrew blijft Epstein-onderzoek tegenwerken: “Ze behandelen de zaak als een spelletje” TDS

04 mei 2020

18u32

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins Andrew (60) blijft de verzoeken van advocaten om vragen te beantwoorden over zijn banden met Jeffrey Epstein resoluut weigeren. Zijn advocaten hebben hem geadviseerd niet mee te werken, zo vertellen ingewijden aan The Telegraph.



Al maanden proberen advocaten van een paar van de vermeende slachtoffers van Epstein, zowel in als buiten de media, de prins vragen te laten beantwoorden. Volgens een ingewijde benaderden ze Andrew echter alleen maar om publiciteit te krijgen voor hun zaken en niet omdat zijn hulp noodzakelijk is. “De advocatenfirma’s kunnen zich beter focussen op het onderzoek van het ministerie van Justitie en harder werken voor gerechtigheid voor de slachtoffers van Epstein.”

Ze behandelen de zaak als een spelletje door de hertog van York steeds te blijven benaderen, aldus een ingewijde. “Dat geeft de cliënten het idee dat er progressie is gemaakt in de zaak, maar brengt ze in werkelijkheid niet dichterbij gerechtigheid. De Amerikaanse advocatenfirma’s komen al meer dan een decennium weg met deze tactiek. Dus het is tijd ze daarop aan te spreken.”

Schoolbus

Eerder zei openbaar aanklager Geoffrey Berman al dat Andrew niet wilde meewerken aan interviews en het onderzoek van de FBI. Advocate Gloria Allred liet zelfs een Amerikaanse schoolbus langs Buckingham Palace rijden met daarop een poster met daarop de vraag of de prins wil meewerken.

Andrew krijgt al jaren kritiek op zijn banden met Epstein. De Amerikaanse miljardair en veroordeelde zedendelinquent pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel in afwachting van een nieuwe strafzaak wegens seksueel misbruik. In een gesprek met de BBC sprak Andrew vorig jaar over de vriendschap. Het interview zorgde voor veel ophef. Zo zou de prins te weinig empathie hebben getoond voor de vermeende slachtoffers van de zakenman. Andrew legde naar aanleiding van alle commotie zijn koninklijke taken neer.

