Prins Andrew achterna: ook Noorse kroonprinses Mette-Marit had banden met Epstein Redactie

03 december 2019

18u00

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prins Andrew is niet de enige royal die na de vrijlating van Jeffrey Epstein ontmoetingen met hem had. Ook de Noorse kroonprins Mette-Marit ontmoette hem verschillende keren, zowel in Noorwegen als in de Verenigde Staten. Dat bevestigt het hof in een verklaring aan de Noorse krant Dagens Næringsliv. De vrouw van kroonprins Haakon had naar eigen zeggen geen weet van het verleden van Epstein.

Mette-Marit trof Epstein tussen 2011 en 2013 verschillende keren. Bij alle ontmoetingen waren ook andere mensen aanwezig. "Ik zou nooit iets met Epstein te maken hebben gehad als ik had geweten van de ernst van zijn criminele verleden. Ik had dat moeten natrekken en ik betreur dat ik dat niet heb gedaan", aldus Mette-Marit in een verklaring. De kroonprinses leeft mee met de slachtoffers van de praktijken van Epstein, zo besluit ze.

Epstein beroofde zichzelf eerder dit jaar in een cel in New York van het leven. Hij was aangehouden hangende een onderzoek naar onder meer mensenhandel en seksueel misbruik van minderjarige meisjes. In 2008 was hij al eens in Florida veroordeeld.

Prins Andrew wordt al jaren gelinkt aan Epstein. De Amerikaan zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, waaronder de prins. Een van de slachtoffers, Virginia Giuffre Roberts, wees Andrew in 2014 al in een verklaring voor de rechtbank aan als misbruiker.