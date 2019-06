Prins Amadeo en zijn vrouw verwachten een tweede kindje KD

19 juni 2019

14u31

Bron: VRT 2 Royalty Prins Amedeo (33), de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz, en zijn echtgenote Elisabetta Rosboch von Wolkenstein verwachten in september een tweede kindje. Dat schrijft de nieuwsredactie van de VRT. Het koppel kreeg in 2016 met Anna Astrid al een dochter.

Prins Amadeo en zijn vrouw verloofden zich op 15 februari 2014, waarna ze op 5 juli van dat jaar in Rome in het huwelijksbootje stapten. Als oudste zoon van prinses Astrid is prins Amadeo geboren zonder geboorterecht op de Belgische troon. Door de grondwetswijziging van 21 juni 1991, waarbij de Salische Wet werd afgeschaft, is prins Amadeo later wel opgenomen in de lijn van troonopvolging, na zijn moeder. Prins Amadeo vroeg voor zijn huwelijk geen formele toestemming aan koning Filip, waardoor zijn recht op de troon toen verviel. Op 20 september 2015 vroeg hij alsnog instemming voor het huwelijk, wat hij met terugwerkende kracht verkreeg. Hierdoor is hij momenteel zesde in rij, na de kinderen van koning Filip en na zijn moeder. Zijn dochter Anna Astrid en zijn nog ongeboren kindje zijn respectievelijk zevende en achtste in lijn voor de Belgische troon.