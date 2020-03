Prins Albert II van Monaco na besmetting met coronavirus: “Ik voel me oké” MVO

20 maart 2020

14u15

Bron: ANP 0 Royalty Prins Albert II van Monaco, die besmet is met het coronavirus, voelt zich redelijk. Dat laat de 62-jarige Monegaskische prins donderdag weten aan People.

“Ik voel me oké. Mijn symptomen zijn vergelijkbaar met die van een griep, maar het voelt als een milde vorm. Ik heb lichte koorts, niet zo erg”, vertelt Albert. “Ik had de eerste paar dagen een loopneus, dat was het eerste teken. Het zit een beetje verstopt, maar dat is het.”

De prins liet zich anoniem testen op het virus, omdat hij niet anders dan anderen wilde worden behandeld. Wel vond hij het vanwege zijn klachten, zijn leeftijd en een longontsteking die hij een paar jaar geleden had nodig om zich te laten testen. De prins beseft dat hij door zijn leeftijd in de kwetsbare groep valt, “maar er zijn ook veel mensen van onder de 60 die besmet raken”, zegt hij. “Het kan iedereen van elke leeftijd overkomen.”

Hoe Albert besmet is geraakt, weet hij niet. “Het had elk moment in de afgelopen tien dagen kunnen gebeuren. Je zult het nooit weten.”