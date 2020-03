Prins Albert II van Monaco besmet met coronavirus Redactie

Prins Albert II van Monaco (62) is besmet met het coronavirus. Dat heeft het prinsdom donderdag bekendgemaakt.

“Prins Albert II van Monaco, die begin deze week een test onderging, heeft COVID-19. Zijn gezondheidstoestand is helemaal niet verontrustend”, klinkt het in een persbericht. Eerder deze week liet ook regeringsleider van Monaco Serge Telle weten dat hij positief testte op het virus.

In navolging van landen als Frankrijk, Spanje en België is ook Monaco in lockdown gegaan. Prins Albert II kondigde dinsdagavond tijdens een televisietoespraak aan dat het vorstendom vanaf middernacht voor onbepaalde tijd op slot gaat in de strijd tegen het coronavirus.

Albert heeft de inwoners van Monaco opgeroepen hun woning alleen te verlaten om noodzakelijke dingen te doen als voedsel en medicijnen halen. Groepsactiviteiten zijn verboden, de bouw wordt stilgelegd en bedrijven zijn opgeroepen zoveel mogelijk mensen van thuis te laten werken.

De Monegaskische vorst riep iedereen op de strenge maatregelen op te volgen. “De uitweg uit deze gezondheidscrisis zal afhangen van uw vermogen om deze maatregelen na te leven”, drukte Albert het volk op het hart.

Samenhorigheid

“We zijn klaar. Ik vertrouw op onze gezondheidszorg, maar ook op deze vrouwen en mannen die hun werk in zeer moeilijke omstandigheden doen”, stelde Albert de Monegasken enigszins gerust. “Ik wil deze mensen bedanken die onder toenemende druk onvermoeibaar hun werk doen.”

Albert prees de samenhorigheid in het vorstendom. “Het is mooi om het spontane verlangen naar solidariteit te zien”, zei de prins over de vele hulpaanbiedingen op social media.

In Monaco zijn tot nu toe negen besmettingen met het coronavirus vastgesteld.