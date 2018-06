Primeur: een vrouwelijke lijfwacht voor Mathilde (en Filip) PHILIPPE GHYSENS

19 juni 2018

20u12

Bron: EIGEN BERICHTGEVING 0 Royalty Eindelijk hebben Filip en Mathilde een vrouwelijke lijfwacht. De agenten van de federale politie die de koninklijke familie beschermen, waren tot nu allemaal mannen. Een vrouw raakte dan toch door de selectieproeven.

In het buitenland is het al lang niet ongewoon om vrouwen te zien die aan close protection van de koninklijke familie doen. Bij vrijwel elk staatsbezoek wordt koningin Mathilde door een vrouwelijke agent beschermd. In eigen land was de beveiliging een loutere mannenzaak.

De koninklijke familie en de paleizen worden beschermd door een speciaal veiligheidsdetachement van de federale politie, die daarvoor 250 mensen ter beschikking stelt. Zowat 70 daarvan bewaken de koning en zijn gezin en de andere familieleden, als ze zich in binnen- of buitenland verplaatsen. Dat waren allemaal mannen.

