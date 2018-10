Presentator Piers Morgan vindt Meghan Markle fake: “Ze is een actrice. En ze acteert geweldig op dit moment” KVE

18 oktober 2018

13u44

Bron: News.com.au, Daily Mail, Twitter 0 Royalty Piers Morgan deed de uitspraken in het tv-programma ‘Good Morning Britain’ dat hij elke weekdag presenteert. Volgens de Britse presentator komt Meghan Markle helemaal niet authentiek over.

Tijdens het ochtendprogramma was Morgan samen met copresentatrice Susanna Reed het koninklijk bezoek van prins Harry en zijn zwangere echtgenote aan Australië aan het becommentariëren.

De presentator suggereerde dat Meghan “fake” is. “Ze is een actrice. En ze acteert geweldig op dit moment”, zei hij. Morgan voegde daar nog aan toe: “Het is bevreemdend wanneer mensen zich zo gedragen, op een bizarre manier. En uiteindelijk komt dat als een boemerang terug in je gezicht. Denk maar aan de situatie met haar vader.”

Na de show herhaalde Morgan zijn uitspraak op Twitter met daarbij een foto van Prins Harry en Meghan terwijl ze een bezoekje brengen aan de plek Dubbo in de Australische outback. Het regent pijpenstelen en Meghan houdt liefdevol een paraplu omhoog terwijl haar man staat te speechen. “Eens een actrice ...”, schrijft Morgan veelbetekenend.

😂😂😂 Once an actress... pic.twitter.com/lSMEdIZOs5 Piers Morgan(@ piersmorgan) link

De zienswijze van Morgan verdeelde de kijkers thuis. “Ook al ben ik geen fan van Piers Morgan, hij is van goudwaarde. Zijn commentaren over Megan ‘Kardashian’ Markle zijn hilarisch”, vond een kijker op Twitter.

“De prins heeft voor haar gekozen en niet voor jou. In jouw plaats zou ik me van pure schaamte levend begraven”, liet een andere gebruiker verstaan.”

“100 procent gelijk. Ik denk niet dat ze authentiek is. Haar lach is nep. Er klopt iets niet”, meende een Twitteraar.

“Niemand kan verliefd zijn, behalve Piers Morgan. Niemand kan oprecht zijn, behalve Piers Morgan”, luidde een ander commentaar.

Prins Harry en Meghan laten het alvast niet aan hun hart komen. Hun tour door Australië wordt door de pers tot nog toe als een groot succes omschreven. Op elke plek die het koppel aandoet, staan er heel veel enthousiaste fans te wachten om de tortelduifjes te verwelkomen.

