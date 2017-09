Premier Michel had onderhoud met advocaat prins Laurent: "Te vroeg om over sanctie te spreken" 12u09

Prins Laurent en premier Charles Michel op een plechtigheid voor Koningsdag in 2016. Royalty Premier Charles Michel heeft maandag een onderhoud gehad met de advocaat van premier Charles Michel, over het omstreden bezoek van de prins aan de Chinese ambassade. Het dossier staat binnenkort opnieuw op de agenda van de ministerraad. Over een eventuele sanctie voor prins Laurent wil de premier voorlopig geen uitspraken doen.

Prins Laurent was afgelopen zomer zonder toestemming van de regering en in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Door dat bezoek kan Laurent een deel van zijn dotatie verliezen. Recent raakte bekend dat de premier de prins nog niet had kunnen verhoren over dat bezoek omdat de broer van koning Filip een ziektebriefje had ingediend.

Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA) herinnerde er in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken aan dat het niet de eerste keer was dat de prins zonder toelating contact had met buitenlandse gezagsdragers. "We hebben een beetje de indruk dat een gesprek niet volstaat om hem te laten voelen dat het menens is", aldus Buysrogge. Hij wilde van de premier weten of er intussen al een gesprek heeft plaatsgevinden en welke sanctie de regering voor ogen heeft.

De premier antwoordde dat hij maandag een gesprek had met de advocaat van Laurent en dat de ministerraad zich er binnenkort opnieuw over buigt. Voor het overige benadrukte de premier in dit stadium "vanuit juridisch oogpunt" erg terughoudend te willen zijn, alleen al om de rechten van de verdediging te respecteren. Hij noemde het nog te vroeg om uitspraken te doen over een eventuele sanctie.