Premier Bettel: “Luxemburgse hof gaat op de schop”

06 februari 2020

22u17

Het Luxemburgse hof wordt ingrijpend gewijzigd. Dat heeft premier Xavier Bettel woensdag tijdens een persconferentie laten weten. De regering zal alle aanbevelingen overnemen die zijn gedaan in het rapport van Jeannot Waringo, die op verzoek van Bettel onderzoek heeft gedaan naar de financiële huishouding en het personeelsbeleid van het paleis.

De conclusies van het afgelopen vrijdag openbaar gemaakte rapport waren snoeihard. Er ontbrak elk overzicht aan het hof, er heerste een sfeer van angst en intimidatie, er was geen organogram zodat niemand precies wist wie voor wat verantwoordelijk was, groothertogin Maria Teresa had een grote vinger in de pap en de scheiding tussen de geldstromen was onduidelijk.



Bettel liet weten dat er in het organisatieschema van het hof geen plaats meer zou zijn voor Maria Teresa, die zich tot nu toe het meest bezighield met het aannemen én ontslaan van medewerkers. In vijf jaar tijd waren 51 van de 110 mensen die voor het groothertogelijk paar werkten, vertrokken. Vaak met slaande deuren. Dat was ook de aanleiding voor de instelling van het onderzoek, omdat hun salarissen uit de rijksbegroting kwamen en Bettel wilde weten wat er aan de hand was.

‘Dictator’

De premier eist een duidelijke verantwoording van de geldmiddelen, van de activiteiten van het hof en van de scheiding van de publieke en persoonlijke werkzaamheden van groothertogin Maria Teresa. De regering gaat ook toezicht houden, waarbij ook de communicatie-afdeling wordt betrokken. Bettel was vorige week maandag verrast door een open brief van groothertog Henri die via sociale media werd verspreid en waarin hij het opnam voor zijn vrouw die in de media als 'dictator' was aangemerkt. Dat soort verrassingen wenste de premier niet meer te hebben.

Bettel vertelde dat de groothertog meewerkt aan de modernisering van het hof en dat de hervorming ervoor moet zorgen dat de monarchie ook in een moderne tijd goed blijft functioneren. Het Luxemburgse parlement buigt zich ook nog over het rapport.

