PORTRET. Harry en Meghan: het koppel dat het Britse koningshuis op stelten zette HLA

08 januari 2020

21u13 0 Royalty Een Amerikaanse gescheiden vrouw van gewone komaf, met een zwarte moeder, katholiek opgevoed en bekend als actrice die trouwt met een Britse prins. Klinkt als een sprookje, maar bleek een nachtmerrie voor de hoofdrolspelers. Harry en Meghan kondigden aan dat ze een stap terug zetten uit het Britse Koningshuis.

Op 8 november 2016 reageerde Kensington Palace met een officiële verklaring op de geruchten dat de Britse prins zijn oog had laten vallen op de Amerikaanse actrice. Het paleis bevestigde hun relatie, het begin van een lang, niet altijd even rooskleurig, verhaal. Al toen Harry en Meghan voor het eerst publiekelijk verschenen - in september 2017 - tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games in Toronto braken ze de eerste regel: het is niet de bedoeling dat Britse royals in het openbaar affectie tonen.

In hun huwelijk in mei 2018 werden verschillende Amerikaanse elementen verwerkt, wat er toen al op wees dat Markle de zaken op haar eigen manier wilde doen. En hoewel de kersverse prinses het een maand na de bruiloft tijdens haar eerste officiële bezoek als royal bijzonder goed leek te kunnen vinden met Queen Elizabeth, zou dat vertrouwen intussen veel barsten hebben opgelopen.

Met de regelmaat van een klok regent het immers verhalen over het feit dat Meghan Markle de koninklijke hofhouding op stelten zet. Zo spraken leden van de koninklijke familie zich in het verleden amper uit over politieke aangelegenheden of over zaken die hen na aan het hart liggen. Daar bracht Markle verandering in, want zij deinst er niet voor terug om haar steun aan bepaalde organisaties of doelen uit te spreken. Ze liet haar licht schijnen op bewegingen als #MeToo, Time’s Up en het feminisme en ze sprak zich uit voor abortus.

“De tabloids zullen je leven verwoesten”

Harry en Meghan worden constant onder vuur genomen in de tabloids: van het prijskaartje van 2,6 miljoen euro voor de renovatie van hun woning, over het verbreken van de banden met haar vader Thomas en de rest van haar familie, tot commentaar op het gebruik van een privéjet en de vermeende ruzie tussen haar en Kate Middleton. Het lijkt er sterk op dat Markle voor haast alles wat ze doet wordt neergesabeld door de media en het Britse volk.

De prinses vertelde in oktober openhartig over de enorme druk van buitenaf die bij haar koninklijke leven komt kijken. Vooral sinds de geboorte van hun zoon Archie weegt de kritiek op het koppel: “Het is hard”, zei Meghan daarover tijdens een rondreis door Afrika. “Ik denk niet dat iemand dat kan begrijpen. En in alle eerlijkheid: ik had er zelf geen idee van. Het klinkt nu wellicht moeilijk om te geloven, maar toen ik mijn echtgenoot pas leerde kennen waren mijn Amerikaanse vrienden gelukkig omdat ik gelukkig was. Terwijl mijn Britse vrienden mij waarschuwden: ‘Ik ben er zeker van dat Harry geweldig is, maar doe het niet. De Britse tabloids zullen je leven verwoesten.’” Meghan was naar eigen zeggen “heel naïef.” “Want ik ben een Amerikaanse en daar hebben we zulke tabloids niet. Ik reageerde zo van: ‘Waar heb jij het over? Dat houdt geen steek, ik sta niet in de tabloids.’ Ik snapte het toen niet. Dus ja, het is erg ingewikkeld geweest voor mij.”

Wanneer een journalist aan Markle vraagt hoe het met haar gaat, breekt ze: “Bedankt om me dat te vragen. Slechts weinig mensen vragen mij of het wel goed met me gaat”, zegt ze met tranen in de ogen. Maar achter de schermen is het wel de realiteit waar ik door moet.” Wanneer de presentator vervolgens zegt dat het wellicht eerlijk zou zijn om te zeggen dat het niet goed gaat, moet Meghan haar tranen verbijten. “Ja, dat klopt.”

Prins Harry, de ‘partyprins’ die nog altijd worstelt met de dood van zijn moeder en daar openlijk voor is uitgekomen, doet volgens insiders alles om Meghan te sparen van het triestig bestaan dat zijn mama helemaal heeft verteerd. Op 1 oktober vorig jaar daagde de prins een Brits tabloid voor de rechter. In een opvallende mededeling over de constante kritiek op zijn vrouw in de pers schreef hij: “Er is een menselijke kost aan deze onophoudelijke propaganda, zeker wanneer het opzettelijk onwaar en te kwader trouw is, en hoewel we voortdurend dapper hebben doorgebeten - zoals velen onder jullie weten - kan ik niet beschrijven hoe pijnlijk het geweest is.”

“Progressieve rol binnen koningshuis”

De aankondiging van vandaag, dat Harry en Meghan een stap terug zetten, doet dus vermoeden dat ze genoeg hebben van hun leven in het strakke keurslijf van het Britse koningshuis en de stroom aan kritiek die daarmee gepaard gaat. “We hebben gekozen voor een nieuwe meer progressieve rol binnen dit instituut”, staat te lezen in hun aankondiging. Hoe die rol er zal uitzien, valt af te wachten, maar de twee zullen naar alle waarschijnlijkheid niet volledig uit de publieke belangstelling verdwijnen.