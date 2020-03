Pornoster ging op date met Meghan Markle: “Ik kreeg 70.000 dollar aangeboden om neprelatie te verzinnen” LOV

20 maart 2020

15u38

Bron: Just Jared 0 Royalty Dat de Britse pers het al een tijdje gemunt heeft op Meghan Markle (38), is geen groot geheim. In een interview onthult (porno)acteur Simon Rex nu tot welke lengtes de tabloids gaan om de vrouw van prins Harry (35) in een slecht daglicht te zetten. “Ik kreeg 70.000 dollar (65.200 euro) aangeboden om een neprelatie te verzinnen.”

De 45-jarige Simon Rex, bekend voor zijn rollen in ‘Scary Movie’, werkte in 2005 samen met Meghan Markle aan een aflevering van de serie ‘Cuts’. Na hun ontmoeting op de set, besloten de twee op een ‘date’ te gaan, hoewel de twee dat toen niet zo benoemd hebben. “Er is toen niets gebeurd. Het was allemaal vrij vriendschappelijk”, vertelt hij in een interview met Hollywood Raw Podcast.

Vermoedelijk kwam er geen tweede date omdat Meghan ontdekte dat de acteur een verleden had in de porno-industrie. “Het leverde precies genoeg op om de huur te betalen. Achteraf gezien was het niet mijn beste move”, geeft de acteur toe, die zelfs een award won voor zijn prestaties in pornofilms. Van zijn 18 tot 20 jaar werkte hij in de industrie, waarna hij als model ontdekt werd en voor merken zoals Calvin Klein en Versace mocht poseren.

Toen bekend werd dat Rex ooit een date had met Markle, sprong de pers erop om de nieuwbakken royal in een slecht daglicht te zetten. “Enkele Britse tabloids boden me heel veel geld aan om een leugentje te verzinnen, dat we het bed gedeeld hadden. Ik heb toen nee gezegd tegen een heel groot bedrag, omdat het niet juist voelde om te liegen en de koninklijke familie te verkloten”, zegt hij. “Het ging om zo'n 70.000 dollar.”